STF inicia julgamento de Bolsonaro com recorde de público e de jornalistas e com segurança reforçada

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Acusado de cinco crimes, Jair Bolsonaro pode chegar a cumprir 43 anos de regime fechado

O Supremo Tribunal Federal (STF) se prepara para um julgamento histórico. Na próxima terça-feira, 2, a Primeira Turma da Corte dará início à análise da Ação Penal 2668, que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete ex-auxiliares no banco dos réus, acusados de articular uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023. Mais do que o peso político, chamam atenção os números que cercam o caso.

De acordo com o STF, 3.357 pessoas se inscreveram para acompanhar presencialmente as oito sessões, agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Por razões de espaço, apenas 1.200 interessados foram contemplados. Eles assistirão ao julgamento em telão instalado na sala da Segunda Turma, onde há 150 assentos por sessão. Já o plenário da Primeira Turma, onde ocorrem os debates, terá acesso restrito a advogados e jornalistas.

A cobertura da imprensa também será inédita. 501 profissionais de veículos nacionais e estrangeiros estão credenciados para o julgamento, um número que supera até mesmo a mobilização de grandes eleições presidenciais. A sala da Primeira Turma destinará apenas 80 lugares à imprensa, distribuídos por ordem de chegada.

Para além de jornalistas e público, mais de 4 mil pessoas estarão diretamente envolvidas na operação, somando servidores, seguranças, advogados e autoridades. O julgamento também será transmitido pela TV Justiça, Rádio Justiça, aplicativo TV Justiça e canal oficial do STF no YouTube.

Praça dos Três Poderes

A dimensão do evento se reflete no esquema de segurança. A Praça dos Três Poderes será fechada já a partir de segunda-feira (1º), em uma medida preventiva que considera inclusive a proximidade do feriado de 7 de setembro. A área contará com policiamento ostensivo, tropas de choque, Bope, Comando de Operações Táticas e varreduras diárias com cães farejadores. Drones com sensibilidade térmica reforçarão a vigilância aérea, enquanto policiais judiciais vindos de outros estados se somarão às equipes de Brasília. Abordagens e revistas também estão previstas.

O primeiro a votar será Alexandre de Moraes, relator da ação penal. Em sua manifestação, o ministro vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonardo e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição.

Moraes poderá solicitar que a turma delibere imediatamente sobre a questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito.

Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

