Moraes vota pela condenação e coloca Bolsonaro como líder de 'organização' que tentou golpe

Foto: Gustavo Moreno/STF ￼COMO relator, Moraes foi o primeiro a votar

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, ontem, o julgamento da ação penal do golpe, que mira o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus. O dia foi marcado por dois votos: do relator Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Os dois votaram pela condenação do chamado núcleo crucial.

Com os dois primeiros posicionamentos, falta um voto para formar maioria pela condenação de Bolsonaro e dos outros acusados - entre eles militares de alta patente. A Primeira Turma é composta por cinco ministros e a votação será retomada hoje com o voto de Luiz Fux.

Em um voto extenso, com centenas de páginas, Moraes seguiu a mesma lógica da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, para defender a condenação dos réus. O ministro fez uma linha do tempo para mostrar que as provas compõem um contexto de planejamento de um golpe de Estado. Ele abriu a lista de atos preparatórios para o golpe com a tentativa de minar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, que teria sido iniciada em junho de 2021. Como na acusação formal, o ex-presidente foi descrito como o líder da articulação golpista.

Foram citadas diversas declarações de Bolsonaro com ataques ao Judiciário e questionamentos à Justiça Eleitoral, o que, no entendimento de Moraes, levam o ex-presidente à condição de "réu confesso".

Além do ex-presidente, respondem ao processo Walter Braga Netto (ex-ministro da Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (ex-ministro do GSI), Alexandre Ramagem (deputado e ex-diretor da Abin), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).

Como relator do caso, Moraes ganhou protagonismo no processo, assim como em outras investigações que pressionam Bolsonaro. Ele supervisionou o inquérito, autorizou diligências e conduziu interrogatórios de testemunhas e réus.

"O Brasil quase voltou a uma ditadura que durou 20 anos porque uma organização criminosa constituída por um grupo político liderado por Jair Bolsonaro não sabe perder eleições", afirmou Moraes, concluindo que o ex-presidente tinha um "projeto autoritário" de poder. "Não é possível banalizar o retorno a esses momentos obscuros da história."

Pelo raciocínio do ministro, o convencimento do STF sobre o plano de golpe começou a ser formado ainda na fase das condenações de réus do 8 de Janeiro, quando radicais invadiram e vandalizaram os prédios dos Poderes em Brasília.

A reunião do ex-presidente com embaixadores estrangeiros, em julho de 2022, que levou a Justiça Eleitoral a decretar a inelegibilidade de Bolsonaro, foi rememorada em uma referência velada a Trump. Moraes classificou o encontro como um momento de "entreguismo nacional" e, sem mencionar diretamente as interferências do governo americano no julgamento, disse que "os últimos acontecimentos" demonstraram que a reunião foi um esforço para fazer o Brasil retroceder ao colonialismo, em uma "tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal".

Ao conectar os diferentes episódios como atos executórios do plano de golpe, assim como fez a PGR, o ministro procurou neutralizar um dos principais argumentos da defesa de Bolsonaro: o de que o ex-presidente não colocou em prática nenhuma medida de exceção e que houve mera cogitação de alternativas previstas na Constituição.

"Não confundamos consumação do golpe com consumação do crime de golpe de Estado. São coisas diversas. A mera tentativa consuma o crime", disse o ministro. "Se houver a consumação, quem vai exercer o poder de maneira ditatorial e tirânica não vai permitir que se responsabilize." Em interrogatório, o ex-presidente admitiu ter considerado decretar estado de defesa ou de sítio, mas alegou que desistiu da ideia após concluir que as medidas não teriam viabilidade.

Moraes deu destaque a documentos que corroboram a acusação, a exemplo das diferentes versões da minuta de decreto para anular o resultado das eleições de 2022, prender autoridades, intervir no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e baixar medidas de exceção As "minutas do golpe", como ficaram conhecidas na investigação, foram encontradas com Torres e Cid.

O voto também cita o discurso que, segundo a PGR, seria lido por Bolsonaro em pronunciamento em rede nacional após assinar um decreto golpista. O documento apócrifo foi apreendido pela Polícia Federal na sala do ex-presidente na sede do PL, em Brasília.





13 atos executórios

Utilização de órgãos públicos para o monitoramento de adversários políticos e execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, especialmente a Justiça Eleitoral

Lives e entrevistas com graves ameaças à Justiça Eleitoral e divulgação massiva de desinformação sobre as urnas

7 de setembro de 2021: discurso do ex-presidente Bolsonaro em que houve emprego de "grave ameaça" na tentativa de restringir o exercício do Poder Judiciário

Reunião ministerial de 5 de julho de 2022 em que o ex-presidente reafirma fraude no processo eleitoral e os possíveis cenários para uma tentativa de golpe, buscando a adesão dos ministros de Estado

Reunião com embaixadores, em 18 de julho de 2022, quando Bolsonaro chamou diplomatas de outros países para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro

Bloqueios de rodovias pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno das eleições, em uma tentativa de impedir eleitores do Nordeste de acessar os locais de votação

Utilização indevida da estrutura das Forças Armadas para elaboração do relatório de fiscalização do sistema eletrônico de votação, do Ministério da Defesa

Atos executórios pós-eleição: como monitoramento de autoridades, reuniões das forças especiais, atos violentos em Brasília nos dias da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, além do atentado a bomba no aeroporto da Capital

Planejamento da Operação Punhal Verde e Amarelo e do Plano Copa 2022

Atos executórios da Operação Punhal Verde Amarelo e outras ações, incluindo o monitoramento do presidente eleito e a apreensão de um discurso pós-golpe

A minuta do Golpe de Estado e a apresentação do documento aos representantes das Forças Armadas

Atos de 8 de Janeiro de 2023 na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Planejamento de um "gabinete de crise" que seria acionado após a consumação do golpe de Estado

Fux interrompe Moraes no início do julgamento e indica primeira divergência

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux interrompeu o ministro e relator Alexandre de Moraes durante sua fala inicial no julgamento da trama golpista, nesta terça-feira, 9. Fux pediu a palavra para ressaltar que, embora vote direto no mérito, ele pretende retomar as preliminares em seu voto, por se posicionar de forma divergente em alguns pontos desde o recebimento da denúncia.

"Desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, sempre ressalvei e fui vencido nessas posições. De sorte que vou voltar a essa matéria, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto", afirmou.

A declaração de Fux faz referência ao recebimento da denúncia pelo STF, em que o ministro proferiu entendimento de que o julgamento deveria ocorrer no plenário do STF e não na 1ª Turma.

No momento em que Moraes afirmou que as preliminares de sustação da ação penal, nulidades, cerceamento de defesa e outras já tinham sido rejeitadas por unanimidade na Corte, Fux confirmou que houve matérias em que ele acompanhou, mas destacou o entendimento sobre a incompetência da Primeira Turma para julgar o caso, em que ele foi vencido.

"A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da Primeira Turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa, por maioria, havia vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do Plenário do STF", apontou Moraes. (Mariana Lopes)

'Bolsonaro exerceu função de líder do grupo criminoso', diz Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, disse que Jair Bolsonaro "exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para implementação de seu projeto autoritário de poder".

"Jair Bolsonaro foi fundamental para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do governo federal que integravam o núcleo central da organização criminosa, como Alexandre Ramagem e Anderson Torres. O núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos, como Augusto Heleno, Walter Souza Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier", disse.

Segundo o ministro, o "grupo criminoso tomou de assalto as estruturas republicanas para se perpetuar no poder", contando com a "expertise de táticas militares em razão de réus e demais membros integrarem as Forças Armadas, inclusive forças especiais". Disse, ainda, que as funções executadas pelos réus caracterizam a organização criminosa.

Moraes defendeu ainda que Bolsonaro buscou apoio dos comandantes das Forças Armadas para dar um golpe de Estado. "Por que um presidente da República, às vésperas de terminar seu mandato, convocaria os comandantes das Forças Armadas, para discutir sua manutenção no poder? Essa foi reunião. A perpetuação no poder. Na ausência de um instrumento jurídico para a impugnação, só restava um instrumento: a força. A intervenção militar. É claro e cristalino é que o então presidente, líder da organização criminosa, pretendia o apoio, porque sem tropas ele não conseguiria naquele momento", declarou. (AE)