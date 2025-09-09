TRE-CE deve confirmar data das novas eleições em Santa Quitéria e Barroquinha

Foto: Reprodução/Redes Sociais Jaime Veras e Carmem Lúcia, de Barroquinha, e Braguinha, de Santa Quitéria, tiveram o diploma cassado pela Justiça Eleitoral

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) reúne-se hoje. Na pauta, está a discussão das datas para que sejam realizadas as eleições suplementares nos municípios cearenses de Santa Quitéria e Barroquinha, distantes 223,46 km e 383,90 km de Fortaleza, respectivamente. A previsão, segundo a assessoria do órgão, é de que os pleitos suplementares ocorram no próximo dia 26 de outubro.

Em ambos os casos, as chapas eleitas tiveram registro cassado, restando apenas a definição de data para que os eleitores possam escolher novamente quem governará os municípios até o final de 2028.

Os processos têm a relatoria de Luciano Nunes Maia Freire e estão na pauta da sessão presencial do TRE-CE, marcada para ocorrer a partir das 9h desta terça-feira. Depois da pauta de julgamentos da sessão, duas resoluções devem ser votadas na pauta administrativa e definir o calendário eleitoral para ambos os municípios. Além das duas ações, outros 14 processos estão pautados para a sessão.

Prefeito retorna à prisão

Em agosto, o TRE-CE determinou que o prefeito reeleito de Santa Quitéria, Braguinha (PSB), retornasse à prisão domiciliar em Fortaleza.

Braguinha foi preso instantes antes de tomar posse no novo mandato, em 1° de janeiro de 2025, após ser reeleito em 2024. Ele e o vice, Gardel Padeiro, foram alvos de pedido de cassação pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por abuso de poder político e econômico, acusados de se envolverem com integrantes de uma facção criminosa com o objetivo de influenciar o voto dos eleitores e violar a normalidade e legitimidade do último pleito.

Em julho, quando o TRE-CE confirmou a cassação, o relator qualificou como o "caso mais emblemático, mais grave e ultrajante com que a Justiça Eleitoral deste Estado já se deparou". Ainda durante a sessão do TRE-CE, o procurador Samuel Miranda Arruda, representando o Ministério Público, disse que o caso talvez fosse “o mais emblemático das eleições do Ceará”. Ele disse ainda que esse foi um julgamento tardio, que deveria ter sido julgada em 2020, "quando os fatos criminosos começaram em Santa Quitéria".





TSE nega efeito suspensivo

Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou efeito suspensivo e manteve a cassação de prefeito e da vice-prefeita de Barroquinha. Em agosto, o TRE-CE havia confirmado a cassação de Jaime Veras e Carmem Lúcia (ambos do PSD) e determinado novas eleições no município. Ministro André Mendonça apontou que recursos ainda pendiam de análise na esfera estadual da Justiça Eleitoral.

Em março, o prefeito e a vice, juntamente com cinco vereadores do partido, tiveram os diplomas cassados por irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Diante da cassação dos vereadores, o TRE-CE determinou na semana passada que haja a retotalização de votos para cargo, que deverá ocorrer na próxima quinta-feira, 11 de setembro, na sede do Cartório Eleitoral de Chaval.