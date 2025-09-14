Pós-Bolsonaro: sucessão na direita deve ocorrer de forma fragmentada, avalia especialista

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Tarcisio Freitas, governador de São Paulo

A narrativa de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será candidato em 2026 tem prazo de validade limitado. A inelegibilidade já imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a possibilidade de novas decisões judiciais inviabilizam qualquer candidatura futura.

A professora Isabela Kalil ressalta que o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria o nome “mais viável” na sucessão do bolsonarismo. “Ele tem potencialmente espaço no PL, mesmo com a resistência dos filhos de Bolsonaro, e apoio de setores no espectro de centro-direita e direita mais radical, além de elites financeiras”, argumenta a professora.

“Logicamente, só será possível herdar parte do capital político de Bolsonaro se o ex-presidente de fato apoiar Tarcísio. Mas a sinalização da promessa de perdão presidencial a Bolsonaro feita por Tarcísio aponta para as chances de isso acontecer”, acrescenta.

Ainda assim, Isabela destaca que a tendência não é de um processo sucessório linear. Para ela, há espaço para que surja uma sucessão fragmentada no campo da direita. “Em vez de um movimento coeso em torno de uma figura, como aconteceu com Bolsonaro, provavelmente teremos uma divisão maior desse capital político entre diferentes lideranças”, analisa.

Ex-ministro da Infraestrutura durante o governo Bolsonaro, Tarcísio construiu sua carreira política sob apadrinhamento do ex-presidente, que foi peça central em sua vitória nas eleições de 2022 para o governo paulista.

Além do governador de São Paulo, nomes como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, também são cotados para a vaga de candidato a presidência, apesar de terem menos repercussão nacional.

