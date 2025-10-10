Vereadores são tietados em sessão da Câmara com casa cheia no Conjunto Ceará

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼SESSÃO da Câmara foi realizada no Conjunto Ceará

Com objetivo anunciado de aproximar o Legislativo e o debate político da população, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) realizou, nesta quinta-feira, 9, a segunda edição do programa Nossa Casa é de Todos, que leva a sessão plenária da Casa a diferentes bairros da capital, junto com a oferta de serviços e atrações culturais.

A edição de outubro teve início com uma sessão ordinária realizada na Escola Municipal de Tempo Integral Professor Prisco Bezerra, no Conjunto Ceará. Na sexta-feira, 10, e no sábado, a programação continua no bairro, com prestação de serviços e apresentações culturais.

Dos 43 vereadores, 29 participaram da sessão. Dois deles, entretanto, eram destaque à parte: Emanuel Acrízio (Avante) e Tony Brito (PSD), ambos com base eleitoral justamente no Conjunto Ceará. Sorrisos, entrevistas e elogios ao bairro marcaram a manhã, em clima de celebração.

“Parabenizo o presidente Leo Couto por essa visão de aproximar a Câmara da população, para ouvir as demandas e transformá-las em propostas que possam ser apreciadas no plenário”, disse Acrízio.

“É um momento de emoção e gratidão. A Câmara se propõe a ser uma caixa de ressonância das demandas da população — ouvir de verdade, com responsabilidade, e lutar para que as pautas do Conjunto Ceará e de toda a cidade avancem”, afirmou Brito.

Em geral, os discursos seguiram a mesma linha, exaltando a iniciativa da presidência e a aproximação entre o Parlamento e a população. Alguns colegas chegaram a se referir à dupla como futuro deputados.

A escolha dos locais tem gerado movimentação entre os vereadores, que desejam ver o projeto chegar às suas bases eleitorais. A Câmara explica que a definição se dá a partir de critérios como a demografia e a existência de equipamentos públicos capazes de sediar o evento — nas duas edições realizadas até agora, as sessões ocorreram em escolas municipais.

Mais duas sessões devem ocorrer ainda neste ano: em novembro, em local entre os bairros Moura Brasil e Pirambu; e em dezembro, na Messejana.

A gestão do presidente Leo Couto (PSB) promete realizar uma sessão itinerante por mês, contemplando todas as Regionais de Fortaleza. A primeira edição ocorreu em setembro, no Cais do Porto — reduto eleitoral do próprio presidente. Desta vez, o Conjunto Ceará, um dos bairros mais populosos da cidade, foi o escolhido.

“Muitas vezes a população não entende o papel do vereador, que é legislar, fiscalizar o Executivo e sugerir leis e ações. Hoje é um momento importante para que a comunidade entenda como funciona a Sessão Legislativa”, afirmou Couto.

A sessão também abriu espaço para a fala de moradores e alunos da escola. Assim como na edição anterior do projeto da Câmara, a sessão ocorreu em uma escola sem aulas no dia, mas novamente não por culpa dos vereadores. As aulas estavam suspensas em razão da paralisação dos professores da rede municipal, iniciada na quarta-feira, 8, e prevista para durar até sexta.

Em setembro, a escola-sede teve aulas interrompidas por protesto do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) contra a reforma administrativa.

Ex-deputado estadual, Tony Brito afirmou viver “um sonho” ao ver o evento chegar ao bairro. “Era um sonho nosso trazer esse conjunto de serviços para o Conjunto Ceará. É um dia de muita emoção, porque a população não estava acostumada a vivenciar esses momentos de inclusão e participação ativa nas decisões políticas do Município.”

O vereador destacou ainda a importância da oferta de serviços no local. “A Câmara vem ao Conjunto Ceará para ouvir as pessoas e trazer mais de 15 serviços de parceiros como a Defensoria Pública, Sesc, Senac e o Espaço Girassol. É um esforço coletivo para atender a população.”

Para Brito, a ação reforça o papel transformador da política. “A política é uma construção coletiva. Quando nos unimos para atender as necessidades das pessoas, especialmente as mais urgentes, alcançamos o verdadeiro sentido da política: a transformação social.”

Quase uma cidade

Licenciado para atuar em uma secretaria da Prefeitura, o vereador Emanuel Acrízio também acompanhou a sessão.

“Sou o mais votado aqui desde 2016. A comunidade sempre reconhece o nosso trabalho. Estamos no terceiro mandato e só tenho a agradecer ao Conjunto Ceará”, afirmou, destacando o tamanho do bairro.

“O Conjunto Ceará é maior do que três municípios do Estado. Falta apenas um cartório para se tornar praticamente um município”, brincou o parlamentar, que admitiu planos de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026.