Duas distritos de Caucaia passam a ter ônibus gratuito para universitários

Foto: Divulgação Nayana Gondim Alunos de Caucaia podem realizar cadastro para acessar o serviço na Secretaria de Educação

O programa Caminho Universitário, sancionado em outubro de 2025, assegura transporte gratuito para estudantes de ensino superior que moram em regiões afastadas do centro do município de Caucaia. As comunidades de Sítios Novos e Catuana foram as primeiras a ter acesso ao serviço. A Secretaria de Educação de Caucaia está recebendo cadastros para realizar estudos e ampliar rotas para outras regiões.

O Projeto de Lei n° 3938/2025, aprovado pelo Executivo de Caucaia, foi uma demanda dos próprios estudantes.

A estudante Ruany Rodrigues, moradora do município de Catuana e universitária em Fortaleza, explica que um abaixo-assinado foi apresentado por 22 estudantes para cobrar uma iniciativa do Município. Segundo ela, a rotina antes do programa colocava em risco a segurança dos alunos e a motivação para continuar os estudos.

"O último ônibus municipal que dava acesso à Capital era às 18:30h, mas a maioria da turma estudava à noite e trabalhava pela manhã, então não tínhamos como ir para a faculdade", explica. Ela comenta que a alternativa era se deslocar cerca de 10km para o município vizinho, São Gonçalo do Amarante, e utilizar as rotas universitárias de lá. Porém, os alunos de Caucaia relatam que nem sempre eram bem recebidos.

"Hoje todos conseguimos dormir em casa, pois muitos de nós precisavam passar a semana em casa de parentes em Fortaleza. Hoje, trabalhamos durante o dia, pegamos a rota universitário às 16:40h e retornamos para casa às 23:30h. Em segurança", finaliza.

O programa garante o acesso aos ônibus para universitários e estudantes de escolas técnicas e já contempla rotas para cinco instituições de ensino em Fortaleza. Nas redes sociais, o prefeito Naumi Amorim comemorou a iniciativa e afirmou que, apesar da rota estar funcionando com um veículo locado, quatro novos ônibus foram comprados exclusivamente para atender ao programa.

Saiba como solicitar o serviço

Os alunos interessados em se cadastrar para acessar o serviço devem protocolar um requerimento na Secretaria Municipal de Educação de Caucaia, que deve elaborar horários, rotas, itinerários de acordo com a demanda.

Confira os documentos necessários:

Documento de identificação pessoal (RG e CPF)

Comprovante de matrícula na instituição de ensino superior ou técnico refrente ao semestre que será realizado o transporte escolar

Comprovante de residência no Município de Caucaia com, no máximo, 90 dias de emissão

Serviço

Cadastro Programa Caminho Universitário

Secretaria Municipal de Educação de Caucaia

Avenida Juaci Sampaio Pontes, 2000, Caucaia / 85 3342-8040



