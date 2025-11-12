Ex-prefeito de Santa Quitéria, Braguinha tem prisão domiciliar revogada

Foto: Reprodução/Redes Sociais O TRE-CE votou, nesta terça-feira, 11, pela revogação da prisão do ex-prefeito de Santa Quitéria, Braguinha

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) revogou, nessa terça-feira, 11, a prisão domiciliar do ex-prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo (PSB), conhecido como Braguinha. Ele estava preso desde agosto deste ano após o TRE-CE determinar o retorno do ex-prefeito para a prisão domiciliar.

A prisão havia sido determinada com base em denúncia do MDB, de que Braguinha estaria participando de atos públicos em Santa Quitéria, como vaquejada e aniversários. O juiz Luciano Nunes Maia Freire solicitou na época a revogação da decisão anterior que, por alegação de questões médicas, havia retirado a prisão domiciliar do ex-prefeito.

Nessa terça, Luciano Nunes Maia Freire destacou que a preocupação em restabelecer a prisão domiciliar de Braguinha se deu com o objetivo de resguardar a eleição suplementar e evitar a possibilidade de interferência do ex-prefeito em prol da campanha do filho, Joel Barroso (PSB).

A eleição suplementar foi realizada em 26 de outubro. Joel e o vice-prefeito, Das Chagas (PSB), venceram a disputa. Os dois foram diplomados pela Justiça Eleitoral na segunda-feira, 10. Com a efetivação das eleições no Município, o desembargador eleitoral avaliou que "não existe mais necessidade da prisão domiciliar".

Além disso, o relator enfatizou o restabelecimento das medidas cautelares, incluindo a proibição da participação em eventos de caráter público ou político no Município.

José Braga Barrozo e o vice-prefeito Francisco Gardel Mesquita Ribeiro (PSB) foram cassados por envolvimento com facções criminosas nas eleições de 2024. (Taynara Lima)



