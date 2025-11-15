Maria Luiza relembra a virada

O POVO - Como foi o dia a dia da eleição e o momento de virada?

Maria Luiza - As pesquisas não indicavam que eu teria sucesso e aí nós perguntamos às pessoas o que tava acontecendo se era tanta gente nos comícios, se tava vendo algum tipo de questão. Ninguém dizia que iria votar em mim com medo de perder os pequenos benefícios que recebiam do governo. A nossa compreensão de que poderia haver uma mudança foi que o comício da virada foi na Praça José de Alencar (em 13/11/1985), onde eram os terminais de ônibus. Tinha havido a greve dos motoristas e eu tinha tido um desempenho muito grande, os motoristas todos passaram a me apoiar e daí o comício teve em torno de 50 mil pessoas.

OP - Como foi a preocupação com a apuração até o momento do anúncio do resultado?

Maria - Fizemos uma reunião para boca de urna e tinham mais de duas mil pessoas e fizemos não sei quantos mil panfletos. No dia da eleição, cada canto que eu chegava o povo já tudo com o panfleto na mão. Eu informei isso no horário do almoço e o Jorge (Paiva) foi quem disse “vá lá na rádio O POVO e avise que você ganhou”. Tava a Adísia Sá e uma outra pessoa, nós chegamos lá e colocamos que em todo canto que a gente chegava era uma multidão na boca de urna. E fomos no fim do dia para o local onde a época era a apuração, quando chegamos lá, estava o meu cunhado e disse: “Maria, você tem como manter gente que fique à noite aqui”. Eu disse: “Pra quê?” Ele disse que se não tiver gente, vão adulterar as urnas, porque a vitória é para ser dada ao Paes. Nós comunicamos isso e a militância ficou toda, quem tava lá não foi pra casa. No dia seguinte, quando começaram o Conjunto Ceará, Pirambu, era uma votação extraordinária.

OP - Passada a euforia da vitória, como você se sentiu e foi a conturbada da transição de governo até a posse?

Maria - Primeiro o pavor com as chuvas torrenciais que caíram nos últimos dias de dezembro. E também a minha preocupação com o volume de coisas que eu prometi. E a quantidade de gente que vinha em apoio. Porque existe o PT querendo indicar nomes, eu querendo indicar nomes os meus apoiadores do Comitê Democrático Operário e Popular (CDop) querendo indicar nomes, pessoal da igreja. Por exemplo, uma das pessoas que eu indiquei foi apoio do Paes de Andrade, que foi o companheiro da Secretaria de Cultura, Cláudio Pereira, porque eu achava o Cláudio Pereira uma liderança extraordinária. Tinha uma gama de pessoas, cada um puxando para um canto para indicar os nomes.