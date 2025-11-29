Roberto Pessoa quer apoiar Elmano e cogita deixar União Brasil se partido ficar na oposição

Foto: Divulgação O governador Elmano de Freitas com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, o vice-prefeito Gerson Cecchini, a deputada federal Fernanda Pessoa, o secretário estadual Nelson Martins, o vice-prefeito de Pacatuba Ésio de Sousa e o secretário de Governo de Maracanaú, Rodrigo Mota.

Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), afirmou que irá apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026, mesmo com o União Brasil vivendo um impasse sobre os rumos partidários, em meio a federação com o PP, entre base e oposição no Ceará.

"O União Brasil está resolvendo ainda a nível nacional se apoia o Ciro Gomes, nós estamos vendo com o Capitão Wagner, ou se apoia o Elmano. Nós estamos aguardando esse momento e dizem que a solução sai até dia 15 de dezembro. Vamos aguardar. Minha posição é clara de apoio ao Elmano", afirmou o gestor municipal ao O POVO, em evento na Câmara dos Deputados que homenageou os 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Questionado então se pensaria em deixar o partido caso o União Brasil decida ficar na oposição ao PT no Ceará, Roberto foi categórico: "Na hora", respondeu.

Pessoa e grupo dele apoiaram a candidatura de Wagner, presidente estadual do União Brasil, para governador do Ceará em 2022, quando Wagner perdeu para Elmano. No ano seguinte, Pessoa nomeou Capitão para ser secretário da Saúde de Maracanaú. Atualmente, quem está a frente da pasta é Vanderlange de Sousa Gomes, irmã de Wagner.

O ex-deputado federal deixou o posto para ser candidato a prefeito de Fortaleza em 2024, com apoio de Pessoa. No mesmo ano, Roberto foi reeleito em Maracanaú com o apoio do PT e no segundo turno na capital cearense devolveu o apoio, defendendo a candidatura de Evandro Leitão (PT).

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil), filha de Roberto e defensora de que o União Brasil fique na base de Elmano em 2026, afirmou que o partido não pode querer se verticalizar para não perder mandatários e destacou que é preciso fazer política a partir do diálogo.

Ela disse ter sentido falta de diálogo com a direção estadual e que ambos hoje estão em lados opostos.

"Tenho sentido (falta de diálogo). Quando a gente tá com pensamentos diferentes, a gente tem realmente essa diferença. Eu penso de um jeito, ele tá pensando de outro, mas eu sei que a gente tem que tirar coisas boas, porque a gente tem que pensar no partido como um todo. Mas nós estamos em lados opostos. Eu quero apoiar o governador Elmano e ele tá pra apoiar outros candidatos. Estamos diferentes, em lados opostos", declarou ao O POVO.



Recentemente, Wagner alertou que Fernanda e o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), aliados de Elmano, poderiam ser punidos pelo União Brasil, inclusive com a perda do mandato, caso não sigam a orientação da direção de ficar na oposição ao PT, o que criou um mal-estar interno com Fernanda.