Glêdson e Chagas trocam acusações após Elmano criticar gestão da Saúde de Juazeiro

Foto: FÁBIO LIMA ￼ELMANO de Freitas, governador e Glêdson Bezerra, prefeito de Juazeiro

O clima político entre o governo Elmano de Freitas (PT) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), voltou a esquentar após declarações do chefe do Executivo estadual durante entrevista às rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri na última sexta-feira, 5.

O embate começou após Elmano criticar decisões da Prefeitura relacionadas à saúde pública, especialmente o fechamento de um hospital, que classificou como “um caso único no Ceará”.

Poucas horas depois da entrevista, Glêdson rebateu o governador com um comentário em publicação da rádio O POVO CBN Cariri no Instagram, acusando o petista de faltar com a verdade e desafiando-o a apresentar provas de que a Prefeitura teria fechado hospital.

No início da tarde desta segunda-feira, 8, o prefeito publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que ou Elmano está desinformado, ou está mentindo. Glêdson alegou que, ao contrário do que foi dito, a gestão dele teria reaberto e entregado unidades de saúde que estariam paralisadas ou desativadas.

Depois disso, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, publicou uma mensagem chamando o prefeito de Juazeiro de "fanfarrão". Glêdson, por sua vez, respondeu a publicação do governista e o embate se estendeu pelos comentários.

Nos últimos anos, a relação entre Elmano e Glêdson foi marcada por embates discursivos, cobranças e críticas envolvendo repasses de verbas para a conclusão de obras e sobre o relacionamento institucional. O atrito reforça a escalada de tensões entre o governo estadual e a Prefeitura de Juazeiro do Norte.

O que Glêdson Bezerra disse?

Após a declaração do governador, o prefeito disse que “Elmano faltou com a verdade" e desafiou-o a "apresentar qual foi o hospital" que Glêdson teria fechado.

"Pelo contrário, eu abri as unidades de saúde que os aliados dele fecharam. Abri o Hospital Infantil Maria Amélia, abri o Sandú, concluí as obras de seis PSF’s, do Centro de Reabilitação e da Oficina Ortopédica que estavam com obras abandonadas há mais de uma década. Lamentável ver um Governo do Estado fazer uma afirmação mentirosa dessas!”, completou.

Durante a entrevista, Elmano também afirmou que a gestão municipal costuma omitir o papel do Estado na assistência à população de Juazeiro do Norte, destacando que 73% dos moradores dependem do Hospital Regional do Cariri, equipamento mantido pelo governo estadual. Para ele, as divergências fazem parte do ambiente democrático.

Glêdson continuou o assunto por meio de um vídeo em que nega a acusação de fechamento do hospital e alega que a administração local seria a que mais inaugurou e reorganizou equipamentos de saúde nos últimos vinte anos, recuperando prédios que estavam abandonados.

"Em Juazeiro do Norte, nenhum hospital foi fechado (...) Nós tiramos o atendimento infantil que funcionava de forma precária no prédio do [hospital infantil] Estephânia e colocamos no Hospital Maria Amélia. Aquele mesmo hospital Maria Amélia, abandonado pela turma do governador, que ficou com obras paralisadas por quase seis anos", afirmou.

Segundo o prefeito, a gestão "lutou muito" para conseguir que o hospital fosse entregue. "O governador do Estado prometeu repassar um recurso e não cumpriu. Quem não lembra que eu tive que denunciar no Ministério Público e, só depois da intervenção do MP, o dinheiro foi liberado? Para a obra ser concluída, quem nos socorreu e enviou o recurso foi o deputado federal André Figueiredo (PDT)", disparou.

Bezerra disse também que aguarda um repasse do Governo do Estado no valor de R$ 14,9 milhões, que teria sido prometido em 2022. "E não adianta mais vir com aquela conversa fiada de que Juazeiro do Norte não tinha documentação necessária, porque o próprio Ministério Público moveu uma ação civil tentando obrigar esse pessoal a pagar o que nos deve", afirmou.

Por fim, o prefeito lançou um desafio ao governador, de mostrar que o Governo não deve os R$ 14 milhões. Prometeu, ainda, que se o valor for repassado, reabrirá as portas do Hospital Estephânia Rocha Lima, na cidade.

"Governador, agora eu lanço um desafio. O Governo do Estado deve ou não repasses a Juazeiro do Norte, superiores a R$ 14 milhões? Eu aposto o meu mandato contra o seu, se eu estiver mentindo. Pague o que deve à população de Juazeiro do Norte, que eu lhe garanto que o Hospital Estephânia será entregue", concluiu.

Após as respostas de Glêdson para Elmano, Chagas publicou: "Esse prefeito Gledson Bezerra é o típico exemplo de fanfarrão. Bom de papo, tenta esconder sua incompetência administrativa, sem resolver os reais problemas de Juazeiro, mesmo com toda a ajuda federal e estadual, atacando e distorcendo fatos. Trabalhe mais e fale menos, prefeito", escreveu.

O chefe do Executivo municipal voltou a responder o governismo. Glêdson listou 10 entregas de sua gestão, citando, por exemplo, a conclusão da obra do Hospital Infantil Maria Amélia, "inclusive contra a vontade do Governo do Estado".

"Pode ter certeza de que tem muuuuito mais pra apresentar. Detalhe: eu estou falando só na área da Saúde. Se quiser, eu mostro mais um pouco das mais de 100 obras e de vários indicadores. Acho que isso é sinal de trabalho! E muito! Se o Governo do Estado pagar os 14 milhões que nos deve, avançaremos ainda mais", acrescentou o prefeito.

O secretário da Casa Civil disse que "não é bem como a população de Juazeiro avalia a saúde da cidade". Na sequência, teceu vários questionou ao prefeito sobre repasses financeiros.

"No mais, por quê o senhor esconde os R$ 559 milhões que os Governo Federal e Estadual passaram para a sua gestão nesse período? E os mais de R$ 200 milhões que o Governo do Estado paga todo ano para manter o Hospital Regional de Juazeiro? E a construção do novo hospital universitário do Cariri, obra de Lula, Camilo e Elmano, que aguarda apenas licença da sua prefeitura pra começar? Tudo isso só na saúde".

Chagas ainda indagou sobre obras entregues por Camilo, Elmano e Lula para a Região. "E vamos fazer cada vez mais. Mas me fale do seu presidente Bolsonaro, o que fez? Ingratidão é muito feio, prefeito. Melhore".

O prefeito, por fim, disse ao secretário que a avaliação dele "foi dada nas urnas". Quanto aos repasses de R$ 200 milhões do Governo do Estado, disse: "Juazeiro do Norte contribuiu, só de IPVA e ICMS, com mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em quatro anos. Não é razoável devolver um pouquinho do que nosso povo paga, a título de impostos?".



