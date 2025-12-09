Romeu Aldigueri avança em outras bases eleitorais de olho em vaga na Câmara

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Antes mesmo de entrar no ano da eleição, a disputa por bases eleitorais está causando polêmicas e atritos entre postulantes a deputado federal. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), é um do que mais buscam forças para 2026.

Nos últimos dias o parlamentar participou de encontros com líderes em municípios do interior reforçando a pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Um deles ocorreu em Icó, ao lado da prefeita Professora Aurineide (PT) e da pré-candidata a deputada estadual, Laís Nunes (PT).

Icó é base eleitoral de Domingos Neto (PSD) e José Guimarães (PT). Aldigueri ainda cumpriu agenda pré-eleitoral em Poranga e Croatá da Serra.

Neste domingo, 7, Romeu foi até Ipu, onde também se reuniu com apoiadores e políticos do município, liderados pelo ex-prefeito Sergio Rufino. A cidade é base de Lindbergh Martins, assessor especial do Governo do Estado, possível pré-candidato a deputado federal e casado com Milena Damasceno (PT), prefeita de Ipu e adversária política de Aldigueri.

Em discurso forte, Aldigueri citou a banda Ultraje a Rigor mandando recado de que irá "invadir a sua praia"."Quero dizer daqui do pé da serra e do sertão do Ipu, o que acontece no seu litoral mais do que um bom e mero bronzeado, nós queremos todos é estar do mesmo lado. Nós não somos da sua laia, nós não fugimos da raia. Sai da tocaia, pega a tua baia porque agora nós vamos invadir a sua praia. Viva o Ipu, nós vamos invadir a sua praia", declarou o presidente.

Após as falas, Lindbergh fez uma postagem respondendo Romeu afirmando que a "postura de perseguição e ameaças indiretas não o intimidam". Ele foi prefeito de Jijoca de Jericoacara, onde Márcio Aldigueri, irmão do presidente da Alece, foi candidato em 2024 e perdeu para Leandro Cezar (PP).

"Não adianta mandar recado. Eu conheço bem o suficiente esse jogo para saber como funciona (...) Ser presidente não significa agir como rei. Liderança de verdade se faz com equilíbrio, diálogo e responsabilidade, não com pressões infantis", respondeu Lindbergh.

Na postagem, Domingos Neto comentou se solidarizando com o ex-prefeito manifestando apoio. "Conheço sua trajetória e tenho por você amizade e gratidão. Estamos juntos. Conte comigo", disse o deputado.