Edinho diz que Guimarães é candidato do PT ao Senado, mas que mudança é possível

Foto: Reprodução/Instagram @edinhosilvapt Edinho Silva, presidente nacional do PT

O PT pretende ter o deputado federal José Guimarães (PT) como candidato a senador no Ceará, confirmou o presidente nacional do partido, Edinho Silva, em café da manhã com jornalistas nesta terça-feira, 9, em Brasília. Porém, não descarta que o cenário mude.

“Até onde eu sei, ao Senado no Ceará é o Guimarães” disse em resposta ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. Segundo o dirigente, uma mudança dependeria de fatores políticos locais. “Se amanhã a tática eleitoral vai evoluir para outra posição, vai depender de fatores no Ceará".

O dirigente partidário ainda se disse confiante com a situação do partido no Estado, onde ele argumenta ser uma unidade da federação onde o PT tem bastante popularidade. "Claro o PT é um partido muito forte no Ceará, com lideranças fortes, o Camilo, o Elmano, o próprio Guimarães. Então é um partido que eu tenho plena confiança. Não é um estado que a gente precisa acompanhar de perto porque é muito frágil não, o PT lá é muito forte, tem uma liderança muito forte”.

O Ceará é um dos quatro estados governados pela sigla, ao lado de Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte. Fortaleza é a única capital com prefeito petista.

Edinho completou: “Eu tenho certeza que vamos construir a melhor tática eleitoral possível para gente reeleger o Elmano (de Freitas), e para gente fazer com que o presidente Lula seja vitorioso no Estado, e que as nossas bancadas também, inclusive a de senador”.

A disputa pela indicação às vagas ao Senado na chapa à reeleição de Elmano de Freitas, acontece de maneira intensa. Segundo o colunista do O POVO, Guilherme Gonsalves, pelo menos oito nomes são cotados para disputa das duas vagas na base governista.

Aparecem como possíveis candidatos os nomes de: Chagas Vieira (sem partido), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Domingos Filho (PSD), Eunício Oliveira (MDB), José Guimarães, Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União Brasil), além do nome de Luizianne Lins (PT), a única mulher entre os cotados.

Em 2026, as vagas de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo), vão estar em jogo com o fim dos mandatos de oito anos de ambos os parlamentares. A quantidade de interessados nas vagas cria impasses tanto na base do governo quanto no campo da oposição.Com o grande número de possíveis postulantes, a disputa pelas vagas de suplência também deve ser intensa.