Na madrugada, Câmara vota PL que reduz pena de Bolsonaro e de outros condenados

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)

A Câmara dos Deputados começou a votar na madrugada desta quarta-feira, 10, o Projeto de Lei (PL) da Dosimetria que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Além de Bolsonaro, outros condenados também seriam beneficiados. Quando esta página fechou, mais de uma hora da manhã, a votação ainda estava em discussão.

O PL foi introduzido de surpresa na ordem do dia da Casa e pegou membros do governo de surpresa. O projeto recebeu substitutivo do relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP). No Plenário, antes da votação, o deputado defendeu as mudanças propostas. Segundo ele, o projeto seria para "pacificação nacional". Em sua fala, ele agradeceu a caciques do Centrão, ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e ao ex-presidente Michel Temer (MDB).

"Este projeto não é um gesto de esquecimento, é um gesto de reconciliação, é o reconhecimento que o país não pode viver eternamente prisioneiro do seu passado recente. A Justiça existe para corrigir, não para perpetuar divisões", afirmou.

A dosimetria é o procedimento jurídico usado para definir o tamanho da pena que cada réu deve cumprir. Envolve critérios como circunstâncias do crime, agravantes, atenuantes e reincidência. O relatório de Paulinho diz que quando os delitos estão no "mesmo contexto, a pena deverá ser aplicada, ainda que existente desígnio autônomo, na forma do concurso formal próprio".

O concurso penal diz que quando uma pessoa pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, deve se aplicar a mais grave das penas cabíeis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

É dito ainda que, quando os crimes previstos forem praticados em contexto de multidão, a pena será reduzida de um terço a dois terços, desde que o agente não tenha praticado ato de financiamento ou

exercido papel de liderança.

Em entrevista, Paulinho fez contas no caso de Bolsonaro. "O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Só que, na execução penal, multiplica por 25. Isso dá seis anos e dez meses. Na minha conta, então, neste projeto que nós vamos votar hoje [terça-feira], reduz, na medida que você junta as duas penas, para 20 anos e sete, oito meses, multiplica por 16, dá três anos e quatro meses. Aí, com a remição de penas, dá dois anos e quatro meses (de regime fechado)", disse.



A base governista tentou retirar o projeto de pauta, mas, por 294 a 146, o PL foi mantido. Posteriormente, o governo tentou votar um adiamento de pauta. Deputados da base questionavam o horário da votação, "na calada da noite", além de questões como o impacto da mudança em outros crimes não relacionados aos dos condenados do 8 de Janeiro.

O presidente Davi Alcolumbre (União-AP) já antecipou que, nesse cenário, colocará o PL em votação. "Fiz um compromisso com líderes, comigo mesmo e com o Senado Federal e, sobretudo, com o Brasil, de que, se a Câmara deliberasse esse assunto, o Senado Federal deliberaria... Vamos deliberar esse projeto no Senado assim que a Câmara deliberar, neste ano ainda", declarou.

Alcolumbre informou que as duas Casas já vinham debatendo a proposta e defendeu uma atualização da legislação que trata do crime de abolição violenta do Estado de Direito.

“Eu sempre disse e vou reafirmar que achava um bom entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal de fazer a modernização, a atualização dessa lei, que está sendo tratada na Câmara dos Deputados”, acrescentou.

A decisão de pautar o projeto foi questionada por alguns senadores com o argumento de que levar a matéria para a votação diretamente no plenário sem passar pelas comissões seria atropelar o processo legislativo.



Ao responder aos questionamentos dos senadores, Alcolumbre defendeu a adoção de um calendário para a votação da matéria. “Se a matéria for votada hoje (terça-feira), eu encaminho ainda hoje para a CCJ para poder deliberar amanhã (quarta-feira) e nós deixamos para votar na próxima semana, não tem problema”, pontuou.

A decisão final sobre as penas, no entanto, caberá ao Poder Judiciário, que deverá reformular as sanções sob as novas condições aprovadas pelo Congresso. O projeto de lei ficou parado vários meses no Legislativo federal, mas foi retomado poucos dias após o lançamento da candidatura à presidência para 2026 do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente.

No domingo, 7, Flávio afirmou que estaria disposto a retirar sua candidatura em troca de uma anistia para seu pai. Bolsonaro foi condenado em setembro por tentativa de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, após perder as eleições em 2022. No fim de novembro, começou a cumprir pena por ordem judicial na sede da Polícia Federal (PF) em Brasília. (Com Tayanara Lima, Agência Estado e Agência Brasil)