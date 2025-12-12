Câmara leva sessão para escola na Messejana e reúne alunos e vereadores

Foto: Marcelo Bloc/O POVO ￼VEREADOR Marcel Colares rodeado de alunos

A Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Maria Odete da Silva Colares, na Messejana, recebeu na manhã desta quinta-feira, 11, a sessão plenária itinerante da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Vereadores da Capital e alunos dividiram o espaço. Diferentemente de edições anteriores, o evento ocorreu com a escola em pleno funcionamento.

A diretora, Ienatla Sombra, afirmou que houve preparação dos professores, alunos e pais para o momento. "Isso é muito importante para os nossos alunos, para que eles conheçam de perto e aprendam quem são as pessoas que estão representando a comunidade”, exaltou, dizendo-se honrada com a escolha da instituição para receber a atividade parlamentar.

Ela destacou ainda a preparação da escola: "Estamos há semanas nos preparando, temos conversado com funcionários e alunos. É um momento muito importante para nossa instituição".

Nas edições anteriores — realizadas no Cais do Porto e no Conjunto Ceará — não houve aulas nos locais do evento, já que as sessões ocorreram em dias de paralisações convocadas por sindicatos. Desta vez, os alunos aproveitaram para conversar com vereadores, pedir fotos e até autógrafos (alguns deles na própria farda). Parte dos alunos também pediu por melhorias na infraestrutura da escola e no cardápio, arrancando risadas dos parlamentares.

O vereador Adail Júnior (PDT) elogiou o fato de o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação (Sindiute) não ter realizado paralisação no dia da atividade, o que permitiu interação entre o parlamentares, alunos, professores e moradores da região.

"O sindicato está se colocando no lugar deles, da proteção não só dos professores, mas também dos pais e dos alunos. Hoje tem uma assembleia marcada com eles, mas no horário que é mais do que certo, digamos assim, horário de 18 horas. Bom porque não atrapalha. Nós temos que entender que essa valorização que o Sindiute está dando hoje aos alunos e aos pais é mais do que merecido. E veio de um momento muito certo", afirmou ao O POVO.

Outro parlamentar cercado pelos estudantes foi Marcel Colares (PDT), que tem a Messejana como base eleitoral. Para ele, o programa mostra à população “o funcionamento real da Câmara de Fortaleza para as comunidades, para os populares verem como funcionam as sessões e para aproximar a população do Parlamento”.

Citando o pai, o deputado estadual Fernando Hugo (PSB), Colares lembrou que ambos são “nascidos e criados na Messejana” e destacou que a sessão ocorreu na escola que leva o nome da avó dele. "Vivemos aqui, amamos. Onde é a sessão de hoje ainda leva o nome da minha avó, mãe do meu pai. Então, é um orgulho, uma responsabilidade muito grande da gente", afirmou.

Educação política

Os estudantes não foram apenas espectadores. Eles acompanharam os debates e, em alguns momentos, participaram das discussões. Para a estudante Maria Júlia Ribeiro de Oliveira, 14, a iniciativa aproxima os jovens do interesse pela política.

"Quando a gente vivencia, na prática, como funcionam as discussões e decisões que influenciam a vida da comunidade, a gente passa a compreender melhor o papel da política e a importância da participação social. Trazer a Câmara para dentro da escola demonstra respeito pela juventude, incentiva o protagonismo estudantil e desperta na gente o interesse por uma sociedade mais justa e democrática", avaliou.

A sessão

Como costuma acontecer nas atividades fora da sede da CMFor, os parlamentares usaram o tempo de fala para elogiar o programa, parabenizar a Mesa Diretora e, quando possível, pleitear que futuras sessões ocorram em seus redutos eleitorais.

"Estamos na luta para levar para o Antônio Bezerra. Tem umas barreiras aí, mas vamos conseguir, se Deus quiser", comentou Adail enquanto presidia os trabalhos. O vereador Professor Aguiar Toba (PRD) também anunciou que vai solicitar uma edição no Bonsucesso.

Presidente já planeja 2026

O presidente da Câmara, vereador Leo Couto (PSB), avaliou que estar nos bairros ouvindo as demandas reforça o papel da Câmara e afirmou considerar o programa um sucesso.

"Só recebemos feedbacks positivos. Hoje contamos com a presença de boa parte dos vereadores, o que reforça a importância desse momento de integração com a população. Projetos como este permitem que a Câmara esteja mais próxima das pessoas, ouvindo suas demandas e construindo soluções de forma conjunta", afirmou.

Antes da realização na Messejana, o programa esteve no Cais do Porto, Conjunto Ceará e Pirambu - este último sem a realização de sessão plenária.

Couto adiantou que também não haverá sessão extraordinária na próxima edição, dias 30 e 31 de janeiro, que ocorrerá na Praça dos Mártires (Passeio Público). "Vai ser uma edição toda diferente, uma edição especial", disse.

Programação

A última edição de 2025 do programa Nossa Casa é de Todos ocorre até sábado. Quem passar pela Areninha do Conjunto São Bernardo poderá acessar atendimento jurídico e orientações oferecidas por:

Defensoria Pública : consulta processual, certidões digitais, orientação jurídica e ofícios para gratuidade de certidões de nascimento e casamento;

: consulta processual, certidões digitais, orientação jurídica e ofícios para gratuidade de certidões de nascimento e casamento; Procon : orientações sobre direitos do consumidor e acolhimento de denúncias;

: orientações sobre direitos do consumidor e acolhimento de denúncias; Procuradoria da Mulher da CMFor : ações educativas e assistenciais sobre violência contra a mulher;

: ações educativas e assistenciais sobre violência contra a mulher; Escritório de Direitos Humanos Dom Aloísio Lorscheider: orientações jurídicas e acolhimento de demandas.

Na sexta-feira, 12, o evento ocorre das 13h às 20h, com serviços até as 17h. Das 16h às 20h, haverá atrações do Sana, apresentações culturais e feirinha com produtos da comunidade. No sábado, 13 de dezembro, a programação vai das 8h às 14h, também com serviços e atividades culturais. Todo o evento é gratuito e aberto ao público.