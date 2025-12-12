Evandro vê incentivo ao transporte público como um desafio nacional

Foto: FÁBIO LIMA ￼EVANDRO Leitão, prefeito de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, nesta quinta-feira, 11, que estuda a situação do transporte coletivo de Fortaleza e tratou o tema da mobilidade urbana e do incentivo ao uso do transporte público como um "desafio" a ser enfrentado em todo o Brasil; especialmente nas capitais.

Em Fortaleza, o valor da passagem de ônibus aumentará a partir de janeiro de 2026. O novo valor da tarifa inteira será de R$ 5,40. Já a tarifa estudantil não sofreu alterações e continuará custando R$ 1,50; além das gratuidades já concedidas semanalmente. O petista lembrou que a gestão analisa a expansão do passe livre estudantil para os fins de semana.

Questionado pelo O POVO sobre como incentivar a utilização dos ônibus, principal meio de transporte coletivo na Capital, com o valor das passagens chegando próximo ao que é cobrado em alguns deslocamentos feitos por motociclistas de aplicativos, Evandro sinalizou que a questão é nacional.

"Isso é um problema que temos no Brasil todo, todas as capitais do Brasil passam por essa questão da mobilidade, do transporte coletivo. Estamos estudando, estamos ampliando, inclusive, aqueles e aquelas que utilizam o sistema (de transporte urbano); temos um compromisso de campanha de ampliar o passe livre estudantil para um passe livre cultural nos finais de semana. É, primeiro, um desafio para as capitais; e, segundo, uma tendência essa discussão do transporte coletivo”, argumentou o prefeito.

As declarações ocorreram durante evento de sanção da lei que concede desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motociclistas por aplicativo em Fortaleza. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, na última terça-feira, 9, duas mensagens do prefeito que estabelecem novas regras e benefícios à categoria.

Uma das mensagens cria o marco regulatório municipal para moto-apps (condutores e entregadores de mercadoria), a outra dispõe sobre a concessão de desconto de 50% do IPVA para trabalhadores dessas categorias.

Promessa de campanha do gestor da Capital, o Programa Municipal de Incentivo ao Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros e Mercadorias em Motocicletas foi instituído especificamente para beneficiar os motociclistas que estejam regularmente cadastrados; haverá também exigências específicas para condutores e veículos.

Em resposta às críticas da categoria de motociclistas por aplicativo sobre as propostas, Evandro afirmou que compreende que nenhuma decisão agradaria 100% da população e que polêmicas são naturais em processos de regulamentação.

“Tenho uma compreensão política de que nunca a gente vai agradar 100% das pessoas. O importante que a gente agrade, óbvio, que algo novo como uma regulamentação sempre tem as polêmicas. ‘Não vai poder isso, não vai poder aquilo’, isso é natural, faz parte do universo político que nós, agentes políticos, estamos”.

O petista também não descartou ajustes futuros na legislação, mas apesar disso, ressaltou que parte das críticas recebidas seriam feitas com o intuito de gerar “desgaste político”, considerando que o período eleitoral se aproxima; com eleições gerais marcadas para outubro de 2026.

“É normal de um processo político que vivemos, principalmente porque temos já se avizinhando, daqui menos de 10 meses, um processo eleitoral em que já estão tentando tensionar de alguma forma”, argumentou o prefeito.