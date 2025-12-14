Dois dedos de prosa com José Ribamar, o pescador sindicalista que virou escritor para contar suas memórias

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CE, BR - 09.12.25 - José Ribamar Pereira de Freitas, pescador, coordenador-geral do Movimento Comunidade na Luta Dragões do Mar e autor do livro autobiográfico "Ribamar, o Pescador: Sobrevivi" (Fco Fontenele/O POVO)

José Ribamar Pereira de Freitas é pescador, coordenador-geral do Movimento Comunidade na Luta Dragões do Mar, criado em 2020, e autor do livro autobiográfico “Ribamar, o Pescador: Sobrevivi”, lançado em novembro deste ano.



Alternando entre Ceará e Santa Catarina, onde trabalha na Marinha Mercante, o pescador e militante escreveu um livro em que conta sobre a sua vida desde a chegada ao Ceará com cinco anos. Ele traz detalhes da sua jornada no mundo da pesca e da luta pelos direitos da categoria.



Em conversa com O POVO, José Ribamar compartilhou algumas recordações, incluindo a sua saída do Sindicato dos Pescadores do Ceará em 2005, falou sobre o processo de realização do livro e avaliou as demandas dos pescadores do Estado atualmente.

O POVO — A sua família veio do Maranhão para o Ceará. Como o senhor entrou no mundo da pesca?

José Ribamar — Eu sou natural do Maranhão, só que eu saí de lá com idade de cinco anos. Eu sempre digo, a categoria de pescadores são migradores. Meu pai veio pescar no Ceará. Então, ele trouxe a família. O primeiro ponto foi Aracati, depois viemos para Fortaleza, depois fomos para Mundaú, do Mundaú a gente foi para o Acaraú e depois retornamos aqui. Quando eu retornei para Fortaleza de novo, eu já tinha 12 anos. Já trabalhava na beira da praia, no sustento.



Eu entrei no ramo da pesca, porque meu pai era pescador, meu irmão mais velho também pescador. Eu fui crescendo, entrei, me apresentei no Exército, não fiquei e migrei para a pesca. A primeira viagem que eu dei no mar, eu não quis dar outra. É tanto que a primeira assinatura na minha carteira é em uma empresa de pesca, mas em terra.



OP — A partir de que momento o senhor decidiu lutar pela categoria e atuar pelo movimento sindical?



José Ribamar — Eu sempre gostei de questionar, mas questionar aquilo que eu achava errado. Não era questionar por questionar. Não dá para você fazer um questionamento sem ter como fazer uma coisa diferente. Você vê uma coisa que você pode estar dialogando com outras pessoas e conseguir fazer melhor. Foi isso que me levou a ser dirigente sindical. Eu participava das assembleias e, em uma reunião, me escolheram para ser o presidente. Na época, todos os diretores do sindicato eram pescadores que trabalhavam embarcado. O Sindicato dos Pescadores [do Ceará] a tendência dele é o pessoal que trabalhava embarcado. Embarcado é quem tem os contratos de carteira assinada e tem a carteira de pescador também assinada pela empresa.



OP — O senhor passou quase dez anos na presidência do Sindicato dos Pescadores do Ceará. Como foi esse período?



José Ribamar — Como pescador, eu sempre tive essa visão do que buscar para melhorar as condições dos pescadores. Nós tivemos duas conquistas na questão social, que é o seguro-defeso, na época em Fortaleza. Eu entrei no sindicato em 1997, 1998 a gente já estava com esses benefícios para os pescadores, porque tinha o seguro-defeso, mas não tinha no Mucuripe. Então, debate com Ibama, as associações de pescadores e a gente conseguiu implantar dentro do Mucuripe o seguro-defeso que está até hoje.



Outro ponto muito importante para a categoria de pescadores foi a questão das marisqueiras. Em 1997, não existia nenhuma marisqueira oficial. O que é que eu chamo de oficial? É a questão da previdência social. O marisco sempre existiu na trajetória da família de pescadores, mas as mulheres não tinham benefício nenhum. Visitando outros estados, participando de reuniões, e aí as marisqueiras me fizeram um desafio. Tanto é que essa história está dentro do livro. Como fazer alguma coisa vinculada à família?

A visão de alguns dirigentes é o pescador. Só que se esquece do fator principal: é o pescador e a família. Se não tiver uma visão para a família, como é que você agrega valores dentro de uma família? Então, a (questão das) marisqueira era para beneficiar, principalmente, os pescadores, de aposentadoria de um salário. Eu e a minha esposa, são dois salários, a condição de vida melhora. Foi com esse intuito que a gente começou a levar os casos para o INSS e começamos a cadastrar as marisqueiras.

OP — Houve desafios?



José Ribamar — Um dos piores desafios meus no sindicato foi sair como uma pessoa com passado meio excluso. Eu passei 12 anos lutando para resgatar o meu nome de volta. Resgatei o nome de volta, mas como era que eu me sentia? Mesmo tendo me livrado de todos os processos de acusações, eu fiquei com aquele peso nas costas.



E continuo na luta, porque como é que eu vejo a pesca hoje? A pesca é a pesca. Hoje, a nível nacional, nós temos um Ministério de Pesca, nós temos uma Secretaria de Pesca Artesanal. Dentro do Ceará existe secretaria de pesca, discutindo a questão dos benefícios dos pescadores, a gente bate palma. Mas como é que nós sobrevivemos na questão mar e produção?



Eu não consigo ser um pescador só de carteira se eu vou pro mar e não consigo trazer nada. Então, eu não tenho o incentivo de ir todo dia para o mar, o dia de “eu vou arriscar hoje”, porque não é mais como antigamente, não tem mais a produção que a gente tinha. E aí, a gente precisa de uma pesca sustentável, nós precisamos do planejamento de pesca, coisa que a gente não vê discutir no nosso habitat natural, que é a beira da praia.



OP — De onde veio a ideia de escrever um livro? Como foi esse processo?



José Ribamar — Quando a gente começou a pensar em fazer o livro, eu e a minha esposa, Maria das Graças, a gente dava o ânimo, mas, ao mesmo tempo, a gente [dizia] “vamos esquecer que não dá certo, não”. E aí, nós conhecemos o Jair [Melo] e eu entrei em contato, marquei com ele e quando a gente se acertou para fazer o livro, eu desisti. Por que eu desisti? Porque ia ser um valor, mas aí a dona Maria das Graças disse: “Não, nós vamos fazer o livro”. E aqui o livro, né? Incentivado pela dona Maria das Graças. E o Jair ajudou muito, porque ele gravava a história e colocou no livro. Eu sou o escritor da história, mas quem digitou todo o livro e fez a revisão foi o Jair.

Quando eu comecei a trabalhar mesmo na execução do livro, eu gravava uma parte quando eu estava em terra e viajava e o Jair ia digitando. Quando eu chegava, eu gravava outra parte. Eu sei que foi em torno de, mais ou menos, dois anos para a gente realizar esse processo. Eu tive que arranjar espaço entre o trabalho e fazer o livro. Estou incentivando outros pescadores, outras pessoas que tem uma história linda também, a botar no papel e valorizar o trabalho de cada um.

O POVO — E por que o “sobrevivi”?



José Ribamar — O “sobrevivi” vai direcionado aos processos. Eu fui acusado do pior ladrão sem nunca ter roubado uma agulha de ninguém. Uma coisa é eu lhe difamar. Outra coisa é quem lhe difama nunca vai dizer o que foi que foi resolvido no processo final. Nunca vai sair a verdadeira versão, ao contrário. E o livro vem contando essa outra versão, porque por mais que eu fale, não vai fazer o efeito como está no livro. Quem ler o livro vai entender a questão da sobrevivência. Eu sobrevivi a quê? Eu sobrevivi ao desafio do mar, eu sobrevivi ao desafio da liderança e aos processos que eu passei, que, para mim, foi o pior período da minha vida, mas eu superei. Nunca baixei a cabeça e o livro conta um pouco dessa história.



Fui julgado e condenado duas vezes, aí no tribunal foi que eu consegui tirar esse processo. Aí, foi para o Ministério do Trabalho e lá já foi arquivado. Então, sobrevivi, foi o pior momento da minha vida. De repente, um trabalhador acusado de mil e uma coisas, como eu não fazia o que disseram, eu passei uma dificuldade financeira que a minha mãe teve que me sustentar depois dos meus 40 anos.

Então, para mim o sobrevivi é exatamente esse processo. Superei todos eles e ainda hoje continuo lutando, reivindicando, conversando, fazendo palestras para ver que o objetivo mesmo é sobrevivência. Como é que nós vamos trabalhar a sobrevivência dos pescadores, marisqueiras? Se nós vamos para o mar e não tem o que trazer, como é que fica esse pescador? Por isso, a gente bate que tem que ter, de uma hora para outra vai aparecer alguém que faça uma alternativa, uma pesca sustentável, há condições de fazer. Vai melhorar 100%? Não, mas já melhora muito.

O POVO — Como o senhor avalia a categoria no Estado atualmente? Ainda há muitos caminhos para trilhar?

Na questão da pesca sustentável, há muita coisa a fazer, porque nós não temos nada. Eu trabalho, passo um mês fora, dois meses aqui e eu fico acompanhando, participando dos debates e não vi ainda um debate para dizer: “Nós vamos trabalhar um projeto de sustentabilidade, um projeto que, se preservar aqui hoje, amanhã a gente tem o que pegar”. Precisa ter muitas ações para valorizar essa categoria. O que sustenta o pescador é a produção. Se não tem produção, como é que se sustenta? Então, a pescaria está quase sem ânimo de ser executada. Não tem incentivo nenhum, que garanta assim “hoje vou me animar, porque eu sei que naquela área ali eu consigo pegar se eu tiver com meus apetrechos legalizados”.

Não há como você discutir um setor como o setor pesca se não for um coletivo do poder público com os trabalhadores, com os representantes, com os empresários. Não há como você discutir uma questão no nível de Estado se não for um colegiado de pessoas que tenham interesse em dar uma nova vida para a pesca. Se não for, não tem. Há condições? Há condições. [É preciso que] os estudiosos se juntem com a categoria de pescadores para debater isso. No nosso litoral, tem vários pontos que, se preservar, garante o seu sistema. E eu sou só um trabalhador, não tenho nada de técnico nem nada, mas é o conhecimento que me faz puxar esses debates.