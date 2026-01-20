André Fernandes integra caminhada de 240 km em protesto à prisão de Bolsonaro

Foto: Reprodução/Instagram @andrefernandes O deputado federal André Fernandes se juntou ao deputado federal Nikolas Ferreira em uma caminhada de mais de 200 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) se juntou, na tarde desta segunda-feira, 19, ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em uma caminhada de mais de 200 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nikolas Ferreira iniciou, nesta segunda, uma caminhada de 240 quilômetros, saindo do município de Paracatu, em Minas Gerais, em direção à Brasília. A caminhada é um protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.

Na última quinta-feira, 15, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente foi transferido da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha.

Pelas redes sociais, Nikolas compartilhou vídeos da caminhada, acompanhado de alguns apoiadores na rodovia federal BR-040. Em um dos registros publicados, o parlamentar indica que a expectativa é de chegar em Brasília no domingo, 25. “Acredito que, pelas contas aqui, vão ser alguns bons dias de caminhada. Hoje, deve ser uns 40 quilômetros. Enfim, vamos para cima. Até domingo, em Brasília”, disse.

Nesta tarde, o deputado André Fernandes publicou um vídeo informando que se uniria a Nikolas no protesto. Em uma das publicações, o cearense aparece cumprimentando o colega e, em seguida, iniciando a caminhada ao lado do parlamentar.

“Hoje, me uno ao meu amigo Nikolas Ferreira em sua caminhada para Brasília. O momento histórico exige que deixemos de lado nossas casas, nossas famílias, questões e interesses pessoais e políticos e façamos algo pelo futuro do nosso povo e do nosso país. O Brasil vive hoje um dos momentos mais sombrios e tristes da sua história, ou ao menos da história das vidas de todos que agora me assistem”, declarou.

“Estou indo nesse exato momento me encontrar com o Nikolas Ferreira e caminhar até Brasília. Que Deus nos abençoe e nos guie”, continuou.

Em outros registros publicados, Fernandes aparece tirando fotos com apoiadores, que acompanham o trajeto junto aos parlamentares, e compartilhando informações com os seguidores. Nesta noite, Fernandes também realizou uma transmissão ao vivo durante a caminhada ao lado de Nikolas e informou que fará outras transmissões durante a caminhada.