Executiva do PDT Fortaleza decide pela expulsão do vereador PP Cell

Vereador PPCell é alvo de representação de Adail Júnior, que pede expulsão do correligionário

A executiva do PDT Fortaleza aprovou nesta segunda-feira, 19, a expulsão do vereador PP Cell. A votação final da representação ocorrerá no dia 23 de fevereiro, em reunião do diretório municipal. As informações foram confirmadas ao O POVO pelo presidente da agremiação na Capital, Iraguassú Filho (PDT).

"O processo de defesa, do contraditório, já foi todo exaurido. No diretório municipal, cabe uma última defesa em forma de sustentação oral", detalhou o dirigente partidário.



PP Cell é o único da bancada do partido na Câmara Municipal (CMFor) alinhado a bolsonaristas que fazem oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT). Fora do PDT, ele deve migrar para o Partido Liberal (PL).

No início deste janeiro, o Conselho de Ética Municipal do partido aprovou parecer pela expulsão. Já a representação foi feita pelo vereador Adail Júnior, 1° vice-presidente da sigla. O pedido decorre de divergências de PP Cell e demais vereadores da bancada pedetista nas votações no Legislativo municipal.

A expulsão de PP Cell acaba por liberá-lo para concorrer pelo PL nas eleições de 2026, nas quais ele pretende se viabilizar candidato a deputado federal. Além disso, facilita a organização do PDT para formação das chapas proporcionais.

Quando o Conselho de Ética Municipal do partido foi acionado para deliberar sobre o caso, o parlamentar alvo do pedido de expulsão disse não se tratar do que ele queria e que poderia levar o caso à Justiça.

"Como sempre digo: eu não mudei de posicionamento e, sim, o PDT. Sempre mantive uma coerência. O PDT que resolveu apoiar o PT, mas, enfim, se eles acham que é a melhor decisão, vamos resolver na Justiça. Tenho grandes amigos lá [no PDT]. Não era o que eu queria, mas vamos para frente", relatou na época.

Procurado pela reportagem nesta segunda, PP Cell informou que consultaria sua equipe jurídica. "A tendência é que a gente recorra, daí, esperar para ver", relatou.

Após a saída de Roberto Cláudio (União Brasil) e Ciro Gomes (PSDB) dos quadros do trabalhismo, o PDT se reposicionou na base dos governos estadual e municipal, comandados pelos petistas Elmano de Freitas e Evandro Leitão. Com isso, parlamentares oposicionistas como PP Cell passaram a vislumbrar a saída do partido.

Na Câmara Municipal, ele é o único da bancada pedetista nesta situação. Já na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), todos os quatro deputados estaduais com mandato do PDT devem deixar o partido, insatisfeitos com a aproximação da sigla com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho compõem grupo de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) e defendem a pré-candidatura de Ciro ao Executivo estadual. O grupo deve trocar de partido para uma sigla fora da base do governo estadual assim que a janela partidária permitir. União Brasil, PL e PSDB estão entre as alternativas.