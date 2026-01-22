Pesquisa Atlas mostra Lula podendo vencer no 1º turno e Flávio consolidado na direita

A primeira pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria em todos os cenários de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Há possibilidade de vitória em 1º turno.
A pesquisa mostra ainda Flávio Bolsonaro como adversário mais competitivo. No cenário tanto com Lula quanto com Tarcísio, o presidente tem 48,4%, Flávio tem 28% e Tarcísio, 11%.
Quando Tarcísio é excluído da simulação, Lula tem 48,8% contra 35% do filho do ex-presidente Bolsonaro.
É mais provável que ocorra um dos dois cenários, pois dificilmente tanto Flávio quanto Tarcísio irão para a disputa, pois integram o mesmo grupo político, embora em partidos distintos.
Michelle Bolsonaro também se sai melhor que o governador de São Paulo. Na simulação, Lula tem 48,2% e ela, 30,9%.
Na simulação sem nenhum Bolsonaro e sem Tarcísio, Lula tem 48,8%. Ronaldo Caiado (União Brasil) alcança 15,2%; Romeu Zema (Novo), 11,4%; Ratinho Jr (PSD), 9,4% e Renan Santos (Missão), 3,9%. Aldo Rebelo (DC) tem 1%.
O levantamento também traz diferentes simulações de segundo turno e aponta a rejeição de alguns dos nomes cotados para a disputa presidencial deste ano.
A pesquisa entrevistou 5.418 pessoas de todo o País entre os dias 15 de janeiro de 2026 e 20 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)com o número BR-02804/2026.
A pesquisa foi feita com a metodologia Atlas Random Digital Recruitment [RDR]. Segundo o instituto, os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).
Em um possível cenário de primeiro turno com Lula, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o petista aparece na frente, com 48,4% das intenções de voto, seguido pelo senador, com 28%, e o governador de São Paulo, com 11%. A lista também traz o presidente do Missão, Renan Santos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro Aldo Rebelo.
No recorte por idade, Lula registrou maiores percentuais entre os entrevistados com idade a partir de 35 anos, enquanto Flávio Bolsonaro liderou entre os mais novos. Entre pessoas de 16 a 24 anos de idade, Lula registrou 23,6%, enquanto Flávio Bolsonaro teve 28,7%. Com os entrevistados de 25 a 34 anos de idade, a diferença foi menor, com Flávio registrando 35,6% e Lula, 34,4%.
Já entre aqueles com 35 a 44 anos de idade, 47,9% e Flávio Bolsonaro, 34,8%. Entre os entrevistados com idade entre 45 a 59 anos, Lula chegou a 49,8% e Flávio, 26,9%. O petista aumentou a vantagem entre os entrevistados de 60 a 100 anos de idade, com 72,3%, e Flávio Bolsonaro teve 16,8%. Veja os cenários completos:
Lula: 23,6%
Flávio Bolsonaro: 28,7%
Tarcísio de Freitas: 14,3%
Renan Santos: 14%
Ronaldo Caiado: 0,8%
Ratinho Jr.: 2,6%
Romeu Zema: 1,9%
Aldo Rebelo: 7,6%
Voto branco/nulo: 6,3%
Não sei: 0,2%
Lula: 34,4%
Flávio Bolsonaro: 35,6%
Tarcísio de Freitas: 11,1%
Renan Santos: 5,1%
Ronaldo Caiado: 4,3%
Ratinho Jr.: 2,5%
Romeu Zema: 2,7%
Aldo Rebelo: 0
Voto branco/nulo: 4,1%
Não sei: 0,2%
Lula: 47,9%
Flávio Bolsonaro: 34,8%
Tarcísio de Freitas: 10,4%
Renan Santos: 0,7%
Ronaldo Caiado: 3,1%
Ratinho Jr.: 1,7%
Romeu Zema: 0,6%
Aldo Rebelo: 0
Voto branco/nulo: 0,8%
Não sei: 0,1%
Lula: 49,8%
Flávio Bolsonaro: 26,9%
Tarcísio de Freitas: 13,6%
Renan Santos: 0,1%
Ronaldo Caiado: 3,8%
Ratinho Jr.: 2%
Romeu Zema: 3%
Aldo Rebelo: 0
Voto branco/nulo: 0,6%
Não sei: 0,2%
Lula: 72,3%
Flávio Bolsonaro: 16,8%
Tarcísio de Freitas: 6,4%
Renan Santos: 0,1%
Ronaldo Caiado: 1,7%
Ratinho Jr.: 0,3%
Romeu Zema: 0,3%
Aldo Rebelo: 0,3%
Voto branco/nulo: 1,1%
Não sei: 0,8%
Lula: 48,8%
Flávio Bolsonaro: 35%
Ronaldo Caiado: 4,3%
Renan Santos: 3,4%
Ratinho Jr.: 2,8%
Romeu Zema: 2,8%
Aldo Rebelo: 1%
Voto branco/nulo: 1,5%
Não sei: 0,4%
A pesquisa também simulou um primeiro turno sem integrantes da família Bolsonaro ou o governador Tarcísio de Freitas. Aqui, Lula lidera novamente, com 48,8%, e o governador Ronaldo Caiado aparece em seguida, com 15,2%. Nesse cenário, o percentual de “voto branco/nulo” aumentou, com 8,1%.
A pesquisa Atlas simulou ainda dois cenários com Fernando Haddad como candidato a presidente pelo PT, no lugar do presidente Lula. O ministro da Fazenda também lidera a disputa.
Nas simulações de segundo turno, Lula tem de 3 a 25 pontos percentuais de vantagem em relação aos adversários. Foi feita simulação inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso, inelegível e indicou o filho Flávio como candidato. A seguir, os oito cenários:
O levantamento também questionou sobre quais dos políticos listados abaixo os entrevistados não votariam de jeito nenhum.