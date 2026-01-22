Pesquisa Atlas mostra Lula podendo vencer no 1º turno e Flávio consolidado na direita

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil ￼PESQUISA do Instituto Atlas/Bloomberg mostra que o presidente Lula lideraria em todos os cenários de primeiro turno

A primeira pesquisa do Instituto Atlas/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideraria em todos os cenários de primeiro turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Há possibilidade de vitória em 1º turno.

A pesquisa mostra ainda Flávio Bolsonaro como adversário mais competitivo. No cenário tanto com Lula quanto com Tarcísio, o presidente tem 48,4%, Flávio tem 28% e Tarcísio, 11%.

Quando Tarcísio é excluído da simulação, Lula tem 48,8% contra 35% do filho do ex-presidente Bolsonaro.

É mais provável que ocorra um dos dois cenários, pois dificilmente tanto Flávio quanto Tarcísio irão para a disputa, pois integram o mesmo grupo político, embora em partidos distintos.

Michelle Bolsonaro também se sai melhor que o governador de São Paulo. Na simulação, Lula tem 48,2% e ela, 30,9%.



Na simulação sem nenhum Bolsonaro e sem Tarcísio, Lula tem 48,8%. Ronaldo Caiado (União Brasil) alcança 15,2%; Romeu Zema (Novo), 11,4%; Ratinho Jr (PSD), 9,4% e Renan Santos (Missão), 3,9%. Aldo Rebelo (DC) tem 1%.

O levantamento também traz diferentes simulações de segundo turno e aponta a rejeição de alguns dos nomes cotados para a disputa presidencial deste ano.

A pesquisa entrevistou 5.418 pessoas de todo o País entre os dias 15 de janeiro de 2026 e 20 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)com o número BR-02804/2026.

A pesquisa foi feita com a metodologia Atlas Random Digital Recruitment [RDR]. Segundo o instituto, os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

Confira os números do 1º turno

Cenário de 1º turno com Lula

Em um possível cenário de primeiro turno com Lula, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, o petista aparece na frente, com 48,4% das intenções de voto, seguido pelo senador, com 28%, e o governador de São Paulo, com 11%. A lista também traz o presidente do Missão, Renan Santos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o ex-ministro Aldo Rebelo.

Lula: 48,4%



Flávio Bolsonaro: 28%



Tarcísio de Freitas: 11%



Renan Santos: 2,9%



Ronaldo Caiado: 2,9%



Ratinho Jr.: 1,7%



Romeu Zema: 1,7%



Aldo Rebelo: 1,0%



Voto branco/nulo: 2,1%



Não sei: 0,3%



No recorte por idade, Lula registrou maiores percentuais entre os entrevistados com idade a partir de 35 anos, enquanto Flávio Bolsonaro liderou entre os mais novos. Entre pessoas de 16 a 24 anos de idade, Lula registrou 23,6%, enquanto Flávio Bolsonaro teve 28,7%. Com os entrevistados de 25 a 34 anos de idade, a diferença foi menor, com Flávio registrando 35,6% e Lula, 34,4%.

Já entre aqueles com 35 a 44 anos de idade, 47,9% e Flávio Bolsonaro, 34,8%. Entre os entrevistados com idade entre 45 a 59 anos, Lula chegou a 49,8% e Flávio, 26,9%. O petista aumentou a vantagem entre os entrevistados de 60 a 100 anos de idade, com 72,3%, e Flávio Bolsonaro teve 16,8%. Veja os cenários completos:

16-24 anos:



Lula: 23,6%

Flávio Bolsonaro: 28,7%

Tarcísio de Freitas: 14,3%

Renan Santos: 14%

Ronaldo Caiado: 0,8%

Ratinho Jr.: 2,6%

Romeu Zema: 1,9%

Aldo Rebelo: 7,6%

Voto branco/nulo: 6,3%

Não sei: 0,2%

25-34 anos:



Lula: 34,4%

Flávio Bolsonaro: 35,6%

Tarcísio de Freitas: 11,1%

Renan Santos: 5,1%

Ronaldo Caiado: 4,3%

Ratinho Jr.: 2,5%

Romeu Zema: 2,7%

Aldo Rebelo: 0

Voto branco/nulo: 4,1%

Não sei: 0,2%

35-44 anos

Lula: 47,9%

Flávio Bolsonaro: 34,8%

Tarcísio de Freitas: 10,4%

Renan Santos: 0,7%

Ronaldo Caiado: 3,1%

Ratinho Jr.: 1,7%

Romeu Zema: 0,6%

Aldo Rebelo: 0

Voto branco/nulo: 0,8%

Não sei: 0,1%

45-59 anos



Lula: 49,8%

Flávio Bolsonaro: 26,9%

Tarcísio de Freitas: 13,6%

Renan Santos: 0,1%

Ronaldo Caiado: 3,8%

Ratinho Jr.: 2%

Romeu Zema: 3%

Aldo Rebelo: 0

Voto branco/nulo: 0,6%

Não sei: 0,2%

60-100 anos

Lula: 72,3%

Flávio Bolsonaro: 16,8%

Tarcísio de Freitas: 6,4%

Renan Santos: 0,1%

Ronaldo Caiado: 1,7%

Ratinho Jr.: 0,3%

Romeu Zema: 0,3%

Aldo Rebelo: 0,3%

Voto branco/nulo: 1,1%

Não sei: 0,8%

Cenário de 1º turno com Flávio



Lula: 48,8%

Flávio Bolsonaro: 35%

Ronaldo Caiado: 4,3%

Renan Santos: 3,4%

Ratinho Jr.: 2,8%

Romeu Zema: 2,8%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 1,5%

Não sei: 0,4%

Cenário de 1º turno com Tarcísio

Lula: 48,5%



Tarcísio de Freitas: 28,4%



Ronaldo Caiado: 5,0%



Ratinho Jr.: 3,9%



Romeu Zema: 3,9%



Renan Santos: 3,2%



Aldo Rebelo: 1,1%



Voto branco/nulo: 5,0%



Não sei: 1,1%

Cenário de 1º turno com Michelle

Lula: 48,2%



Michele Bolsonaro: 30,9%



Ronaldo Caiado: 11,3%



Renan Santos: 3,9%



Eduardo Leite: 1,7%



Aldo Rebelo: 0,7%



Voto branco/nulo: 2,8%



Não sei: 0,5%

Cenários de 1º turno sem um Bolsonaro ou Tarcísio

A pesquisa também simulou um primeiro turno sem integrantes da família Bolsonaro ou o governador Tarcísio de Freitas. Aqui, Lula lidera novamente, com 48,8%, e o governador Ronaldo Caiado aparece em seguida, com 15,2%. Nesse cenário, o percentual de “voto branco/nulo” aumentou, com 8,1%.

Lula: 48,8%



Ronaldo Caiado:15,2%



Romeu Zema: 11,4%



Ratinho Jr.: 9,4%



Renan Santos: 3,9%



Aldo Rebelo: 1,0%



Voto branco/nulo: 8,1%



Não sei: 2,2%



Simulações com Fernando Haddad

A pesquisa Atlas simulou ainda dois cenários com Fernando Haddad como candidato a presidente pelo PT, no lugar do presidente Lula. O ministro da Fazenda também lidera a disputa.

Haddad x Flávio



Fernando Haddad: 41,5%

Flávio Bolsonaro: 35,4%

Ronaldo Caiado: 5,2%

Renan Santos: 3,4%

Romeu Zema: 3,3%

Eduardo Leite: 2,6%

Aldo Rebelo: 1,1%

Branco/nulo: 6,3%

Não sei: 1,1%

Haddad x Tarcísio



Fernando Haddad: 42%

Tarcísio de Freitas: 28,9%

Ronaldo Caiado: 5%

Ratinho Jr: 4,9%

Romeu Zema: 3,8%

Renan Santos: 3,6%

Aldo Rebelo: 0,7%

Branco/nulo: 9,5%

Não sei: 1,6%

Cenários de 2º turno

Nas simulações de segundo turno, Lula tem de 3 a 25 pontos percentuais de vantagem em relação aos adversários. Foi feita simulação inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso, inelegível e indicou o filho Flávio como candidato. A seguir, os oito cenários:

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 49%

Jair Bolsonaro: 46%

Branco/nulo/não sei: 5%

Lula x Tarcísio

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 45%

Branco/nulo/não sei: 6%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 49%

Michelle Bolsonaro: 45%

Branco/nulo/não sei: 6%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 45%

Branco/nulo/não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 39%

Branco/nulo/não sei: 13%

Lula x Romeu Zema

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Branco/nulo/não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr

Lula: 49%

Ratinho Jr: 39%

Branco/nulo/não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite

Lula: 48%

Eduardo Leite: 23%

Branco/nulo/não sei: 29%

Rejeição dos Líderes Políticos

O levantamento também questionou sobre quais dos políticos listados abaixo os entrevistados não votariam de jeito nenhum.