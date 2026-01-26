Raio deixa feridos em manifestação bolsonarista de Nikolas

Foto: SERGIO LIMA / AFP ￼ATO reuniu cerca de 18 mil pessoas

Um raio deixou dezenas de feridos e causou pânico entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reunidos em ato na Praça do Cruzeiro, em Brasília, na tarde deste domingo, 25. Os manifestantes atingidos estavam reunidos próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, já sob uma forte chuva, enquanto aguardavam a chegada da caminhada de apoiadores do ex-presidente.

O raio caiu um pouco antes das 13 horas, levando à ação as equipes do Corpo de Bombeiros que monitoravam o ato. O momento em que o raio atinge os manifestantes foi capturado em vídeo pelo correspondente do O POVO, em Brasília, João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 72 pessoas receberam algum tipo de atendimento. Dessas, 42 estavam estáveis, conscientes e orientadas. Outros 30 manifestantes tiveram de ser encaminhados a hospitais, incluindo oito em estado grave.

O Hospital de Base do Distrito Federal recebeu 13 pacientes, segundo o instituto que gerencia a unidade (Iges-DF). Pelo menos outros cinco foram levados ao Hospital Regional da Asa Norte.

Entre os feridos pelo raio, alguns apresentaram queimaduras na mão e na região do tórax, mas o estado de saúde de cada pessoa ainda não foi detalhado. Conforme os bombeiros, além dos casos relacionados ao raio, houve registros de torções e episódios de hipotermia, atribuídos às condições climáticas.

O protesto foi convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para finalizar a "caminhada da liberdade". Ela deveria ser finalizada no Complexo Penitenciário da Papuda, onde o ex-presidente Bolsonaro está preso. No entanto, após proibição do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ato foi encaminhado para a Praça do Cruzeiro.

Nikolas informou que as pessoas atingidas "estão bem" e publicou trechos de vídeos de uma visita aos atingidos no hospital de base do DF, ainda ontem.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo de raios e ventos intensos para Brasília neste domingo. Segundo o órgão meteorológico, a capital federal tinha previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos (60 a 100 km/h), além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A manifestação reuniu cerca de 18 mil pessoas em Brasília, neste domingo, 25, segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common. Com margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes, segundo a análise. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.



A manifestação foi marcada por coros com críticas ao presidente Lula (PT) e faixas pedindo o seu impeachment. Um carro de som foi posicionado na praça para permitir a realização de discursos.

Para o cálculo do número de manifestantes, foram tiradas fotos em dois diferentes horários, às 10h45min e às 15h15min, totalizando 24 imagens. Foram selecionadas 7 fotos tiradas às 15h15, momento de pico da aglomeração. As imagens cobriam toda a extensão da manifestação, sem sobreposição.



Cearenses participaram de caminhada de Nikolas

Um grupo de deputados e vereadores cearenses aderiu ao protesto de Nikolas e participou da caminhada iniciada há alguns dias.

Entre os nomes do PL no Estado que participaram do ato estão o deputado federal André Fernandes, presidente do PL Ceará; o deputado estadual Carmelo Neto e a esposa dele e vereadora de Fortaleza, Bella Carmelo; o vereador da Capital Inspetor Alberto também se deslocou rumo à manifestação. O vereador de Fortaleza PP Cell, que está de saída do PDT e é esperado no PL, também aderiu.

O ex-deputado Capitão Wagner, outro nome da oposição no Ceará, também esteve em Brasília, com a deputada federal Dayany Bittencourt, esposa dele.

André Fernandes se juntou a Nikolas, na tarde da última segunda-feira, 19, para a caminhada de mais de 200 quilômetros em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ato saiu do município de Paracatu, em Minas Gerais, com destino em Brasília.

Parlamentares cearenses tem criticado a prisão do ex-presidente e de pessoas envolvidas na trama golpista. O grupo considera o ato um "pontapé inicial de uma chama que está acesa de novo", disse Carmelo Neto ao O POVO, antes de viajar, no último dia 21, para a caminhada.

Com informações da Agência Estado