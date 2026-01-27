Logo O POVO+
Michelle diz que Bolsonaro adotou Nikolas Ferreira como "filho 06"
Michelle diz que Bolsonaro adotou Nikolas Ferreira como "filho 06"

A ex-primeira-dama brasileira Michelle Bolsonaro (Foto: EVARISTO SA / AFP)
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou uma mensagem de apoio ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem se referiu como "filho 06" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação foi feita nas redes sociais, no último domingo, 25, após o encerramento do ato, em Brasília, convocado pelo deputado para encerrar a caminhada de 240 km contra a prisão de Bolsonaro.

No texto, Michelle afirma que Nikolas teria sido "separado por Deus" para exercer um papel transformador no País, atribuindo a ele características como coragem, ousadia e temor religioso. Segundo ela, o deputado carregaria uma missão “governamental” e teria capacidade de impactar gerações, associando a atuação política a uma condução divina.

A ex-primeira-dama escreveu: "O Brasil acordou, 06 - lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais?", disse em referência à forma como os filhos de Jair Bolsonaro são numerados informalmente. A mensagem incluiu emoji (pequeno ícone digital utilizado para expressar ideia ou emoção) de riso e expressões usadas com frequência pelo deputado.

Michelle também citou um trecho bíblico do livro de Zacarias para declarar proteção espiritual sobre o parlamentar, desejando restauração da saúde, fortalecimento físico e proteção à família. Na publicação, ela agradeceu a Nikolas e o chamou de "gigante", afirmando que ele seria um "instrumento vivo de Deus para esta geração".

A postagem recebeu diversos comentários de apoiadores, dentre eles um do próprio Nikolas, que respondeu apenas: "Sem palavras… obrigado!".

