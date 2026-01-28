Guimarães diz "não ter dúvidas" da reeleição de Elmano e de Jerônimo

Foto: Aurélio Alves/O POVO José Guimarães está no 5º mandato como deputado federal e é líder do governo Lula na Câmara

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) mostrou confiança na vitória do partido nas disputas pelos governos do Ceará e da Bahia e que a força do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em especial no Nordeste, deve superar qualquer dificuldade nas eleições majoritárias nos estados.

Guimarães comentou as dificuldades apontadas por pesquisas de intenção de voto na disputa para governador em estados nordestinos como Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.

"O prestígio de Lula no Nordeste, na minha opinião, supre essas momentâneas dificuldades que têm os nossos candidatos a governadores", afirmou o deputado em entrevista concedida na tarde desta terça-feira, 27, à CNN Brasil.

O parlamentar mostrou muita confiança nas reeleições de Elmano de Freitas (PT), no Ceará, e de Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia. "Bahia e Ceará, eu não tenho a menor dúvida (de vitória do PT). No Ceará, eu conheço o meu Estado. Bahia, uma hora é empate, hora é um na frente, outra hora é outro. Não tenho dúvida", cravou.

Mesmo diante de dificuldades, Guimarães descartou a substituição dos candidatos ao governo nesses dois estados. "O meu candidato a governador no Ceará é o candidato à reeleição Elmano, assim como eu tenho a mesma opinião política, como coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (do PT). Tanto vale para o Ceará, como para a Bahia", disse.

O líder do governo afirmou ainda que o GTE petista terá reunião no próximo dia 2 de fevereiro, na sede nacional do partido, onde deverá tratar de temas como candidaturas próprias e alianças do partido nas eleições de outubro.

O petista comentou ainda sobre o ministro Camilo Santana (PT) deixar o Ministério da Educação (MEC) até março, dentro do prazo exigido de desincompatibilização para concorrer em outubro. Para ele, isso não quer dizer que o ex-governador irá disputar a eleição.

"A eventual desincompatibilização de Camilo Santana não significa ele ser candidato, evidentemente que gera suspeitas, mas suspeitas são suspeitas. Nós estamos trabalhando no PT do Ceará fortemente para a reeleição do Elmano, porque é um governo muito bem avaliado, essa ideia de que ele está fraco não procede do ponto de vista de avaliação de governo", explicou.

O petista admitiu que Ciro Gomes (PSDB) tem um recall grande por parte da população, o que ajuda no fato de aparecer bem nas pesquisas de intenção de voto.

"É claro que o ex-governador, ex-ministro, ex-candidato a presidente três vezes (na verdade, foram quatro vezes), o recall, em qualquer pesquisa as pessoas vão lembrar. Só burro, desculpe o termo, não vai entender isso. O cara foi candidato a presidente três vezes, governador duas, prefeito de Fortaleza uma, ministro de Estado, da Economia, como é que não vai ser lembrado?".

Guimarães, no entanto, disse que esse não é um fator preocupante. "Eu não me preocupo. Quem anda rápido, come cru. Nós estamos preparados para ganhar a eleição com o Elmano".

Assim como defendeu durante evento em Fortaleza no início do mês, Guimarães explicou que aumentar a bancada do partido nas Casas Legislativas é o grande objetivo do PT, somente atrás da reeleição de Lula. Para ele, fica difícil governar sem maioria no Congresso.

"Nós temos que alterar essa correlação de forças. Não tem como mudar o modelo, o chamado presidencialismo de coalizão exige base de governo sólida nas duas Casas, e nós não temos. Foram muito doídos esses três anos de liderança do governo, para aprovar cada matéria é cheio de surpresas", reclamou.

Ele admitiu que a relação com a Câmara foi conflituosa no decorrer de 2025, com derrotas duras para o governo (citou IOF e PEC da Blindagem), mas acredita que as coisas melhoraram.

"Nós tivemos crises na relação com a Câmara, todo mundo sabe disso, mas terminamos o ano em uma certa harmonia. Acho que, para o ano eleitoral, não podemos indicar outro caminho que não seja uma certa harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo", afirmou.

Candidatura própria

O deputado voltou a falar da própria pré-candidatura ao Senado pelo Ceará. Segundo ele, se depender do PT, ele disputará uma vaga de senador da República.

"Eu estou no 5º mandato de deputado federal, tenho ajudado muito meu Estado. Pouca coisa acontece na República que a gente não tenha participação. Eu nasci militando no PT e vou continuar no PT. Eu quero ser senador da República para ser diferente no Senado Federal", argumentou.

Guimarães continuou: "Aquela Casa não é casa de aposentadoria de ninguém, é casa de trabalho e quem me conhece sabe que, se tem um deputado que tem um carimbo na testa escrito 'trabalho', esse é o deputado José Guimarães, do Ceará", concluiu.