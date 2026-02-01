Divisão por Lula no Maranhão

Foto: FÁBIO LIMA Carlos Brandão, governador do Maranhão

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, foi duas vezes vice-governador na chapa do antecessor, Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Brandão assumiu em abril de 2022, quando o então governador renunciou para concorrer ao Senado, e foi reeleito pelo PSB. Em 2024, Brandão e Dino romperam. Em 2025, o governador deixou o partido e está hoje sem legenda.

Em 2022, houve acordo para Brandão deixar o governo no último ano de mandato para concorrer a senador. Assim, assumiria o vice, Felipe Camarão (PT), que concorreria à reeleição. Os dois hoje travam disputa e o governador sinaliza que deve seguir no cargo, com intenção de eleger para sucedê-lo o sobrinho, Orleans Brandão.

Apesar do racha local, o governador apoia Lula e busca apoio do presidente ao sobrinho.