Alece e CMFor retornam com Elmano, Evandro e manifestação

Foto: FABIO LIMA ￼ELMANO estará no retorno da Assembleia e Evandro, no da Câmara

Às 9 horas desta segunda-feira, 2, serão retomados os trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Após o recesso de fim de ano, as duas Casas legislativas recebem os respectivos chefes do Poder Executivo para a tradicional leitura da mensagem que marca a abertura do novo ano legislativo — marcado pelas eleições gerais.

No Plenário 13 de Maio, o governador Elmano de Freitas (PT) fará a leitura da mensagem com as diretrizes da gestão para 2026, além de um balanço da situação do Estado e do anúncio de medidas consideradas prioritárias para o último ano deste mandato.

Já no Plenário Fausto Arruda, a expectativa se volta para a mensagem do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que deve abordar o primeiro ano da administração e apresentar as perspectivas para o segundo ano à frente do Executivo municipal.

Reta final e cenário eleitoral

Entrando no último ano de gestão, Elmano inicia a reta final do mandato com o desafio de acelerar entregas e transformar a avaliação positiva da gestão em capital político, mirando a reeleição em 2026.

O clima na Alece tende a ser marcado pelo ambiente eleitoral desde o retorno das atividades. Além da sucessão no Governo do Estado, deputados estaduais já se movimentam de olho na recondução ao cargo ou em disputas por vagas na Câmara dos Deputados. A disputa promete acirrar os ânimos entre base governista e oposição.

O presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), já externou preocupação em conter excessos no plenário, diante da tendência de confrontos entre parlamentares que, em algumas regiões, serão adversários diretos nas urnas. Em 2025, o Legislativo estadual já foi palco de embates frequentes, especialmente em torno da relação com o Governo do Estado e das movimentações da oposição.

A possível candidatura do ex-governador Ciro Gomes (PSDB) é ingrediente extra. Embora ainda não tenha confirmado intenção de concorrer, Ciro é apontado por aliados como o principal nome capaz de enfrentar a máquina governista, que reúne mais de 90% das prefeituras cearenses e ampla maioria na Alece.

Pesquisas recentes indicam bom desempenho do ex-ministro em cenários eleitorais, o que tem animado a oposição e alimentado especulações sobre a formação de alianças, inclusive com antigos adversários, para fortalecer uma eventual candidatura. O desempenho de Ciro também deu margem a rumores sobre uma possível entrada do ministro Camilo Santana (PT) na disputa, hipótese negada por interlocutores do governo.

Novo ano e desafios na Câmara

Em Fortaleza, Evandro Leitão inicia o segundo ano de mandato com expectativa de cenário mais favorável do ponto de vista fiscal. Após um primeiro momento marcado por contingenciamento de gastos, a gestão comemora a melhora na nota da Capacidade de Pagamento (Capag) do Tesouro Nacional, com o município deixando o índice C e alcançando a classificação B+.

Com maior reconhecimento da saúde financeira da Prefeitura, a expectativa do Paço Municipal é ampliar investimentos, acelerar obras e avançar no cumprimento das promessas de campanha.

Apesar do cenário mais positivo, o prefeito deve enfrentar logo no primeiro dia de trabalhos um protesto de servidores municipais, marcado para ocorrer do lado de fora da CMFor. Organizada por entidades sindicais, a mobilização cobra um reajuste salarial de 12,24% e o atendimento de uma pauta de reivindicações acumuladas.

O ato ocorre após o encerramento, no dia 31 passado, do prazo dado pela gestão para apresentar resposta às demandas da categoria, protocoladas ainda em novembro do ano passado. Sem retorno concreto, segundo os servidores, a mobilização segue em locais de trabalho e em eventos do Pré-Carnaval, com o bloco “Reajusta Aí”. A negociação com a Prefeitura, até o momento, está prevista apenas para o dia 9.

Início do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Ceará

Onde: Plenário 13 de Maio - Av. Desembargador Moreira, 2807, no bairro Dionísio Torres

Quando: 2 de fevereiro, às 9 horas

Onde assistir: Entrada gratuita, com transmissão pelo canal da Alece no YouTube e Alece FM 96,7.

Início do ano legislativo na Câmara Municipal de Fortaleza

Onde: Plenário Fausto Arruda, Rua Dr. Thompson Bulcão, nº 830, no bairro Luciano Cavalcante

Quando: 2 de fevereiro, às 9 horas

Onde assistir: Entrada gratuita, com transmissão pelo canal da CMFor no YouTube e Fortaleza FM 90.7.