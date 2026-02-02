Maracanaú tem gratuidade para 85% da população

Foto: Lorena Frota/especial para O POVO ￼PASSE Livre em Maracanaú é exclusivo para residentes do Município

Maracanaú tem o maior PIB do Ceará depois de Fortaleza. O Município iniciou a implantação da tarifa zero no transporte público em novembro de 2021, com abertura gradual dos grupos de gratuidade por meio do Passe Livre, cartão eletrônico que auxilia na contabilidade de utilizações e dá nome ao serviço. O benefício é exclusivo para residentes no Município.

Segundo dados operacionais da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano do Município, 349.788 utilizações são registradas mensalmente, com um investimento anual de R$ 11.068.643,23 na empresa Via Metro. Com 251.613 habitantes, o município possui 9 rotas gratuitas, com uma frota de 22 ônibus.

A gratuidade é liberada para grupos específicos que residem no Município e compõem 85% da população, dentre eles estão: estudantes, agentes de saúde, beneficiários do Bolsa Família (CadÚnico), indígenas pitaguary, guardas municipais, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o acompanhante responsável. Essas gratuidades representam 76% dos usuários. Há ainda 9% de gratuidades obrigatórias por lei, como idosos e pessoas com deficiência física. Outros 15% são usuários pagantes.

Segundo o diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Maracanaú, Tibério Guimarães, a tarifa zero é considerada estruturante para as demais políticas municipais, por permitir o acesso a saúde, educação e emprego.

Para ele, a gratuidade é uma questão de justiça social, já aquele que não pode pagar é beneficiado e o indivíduo que já possui vale transporte pago pela empresa em que trabalha não perde o benefício trabalhista.

“Quando damos 100% de gratuidade, como foi feito em Caucaia, ganhamos mais usuários e isso pode desestabilizar o programa e o Município”, explica.

Os dados operacionais de janeiro e agosto de 2025, informados ao O POVO pela Prefeitura de Maracanaú, apontam que pouco mais 3 milhões de utilizações gratuitas foram registradas, enquanto 475.916 passageiros realizaram o pagamento da tarifa de R$ 3,60 nos ônibus do Município.

A estudante do Instituto Federal do Ceará (IFCE) de Maracanaú Eduarda Ferreira, 22 anos, explica que a rotina de estudo e trabalho está diretamente ligada ao transporte público, que precisa de melhorias.

“Algumas linhas passam a cada 40 minutos. Se perder é complicado e precisamos pegar o ônibus pago. Às vezes pela manhã não cabe todo mundo e pessoas se penduram na porta. Além de alguns veículos fazerem barulhos estranhos e não possuírem ar-condicionado”, comenta.

Segundo a Prefeitura, o novo processo licitatório dos ônibus deve atender a novos parâmetros como ar-condicionado, que deve ser implantado gradualmente em 25%, 50% e 100% da frota no período de três anos.

Conforme o cálculo de monitoramento, cada usuário da gratuidade economiza anualmente cerca de R$ 2.422,00. Ainda segundo Tibério, o valor é equivalente a compra de gás de cozinha mensalmente durante 12 meses.

“Os dados que construíram essa política. Foi um processo de análise, pois o transporte público é orgânico, um dia está cheio e outro não. Mas fomos reduzindo os agentes dentro de uma janela segura”, relata Tibério.

A Prefeitura de Maracanaú confirmou que está em processo de implantação de dois terminais de ônibus para integração em pontos estratégicos da parte central da cidade. Ainda não foram confirmadas datas de inauguração.