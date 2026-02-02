Pioneirismo de Eusébio

Foto: Bianca Mota/Especial para O POVO ￼TRANSPORTE em Eusébio; cidade foi pioneira da tarifa zero no Norte e Nordeste.

Eusébio, município distante quilômetros de Fortaleza, foi o pioneiro na iniciativa de transporte gratuito do Norte e Nordeste. A proposta começou a ganhar corpo em 2010, a partir de estudos promovidos pelo prefeito da época — e atual secretário de Educação do município, Acilon Gonçalves, recentemente filiado ao PSB — e oficializada pela lei 1.024, de 10 de agosto de 2011.



Quando surgiu, o Transporte Regular Urbano de Eusébio (True) possuía cinco rotas. Passados 15 anos, são hoje 14 rotas.

Os horários variam durante a semana, mas os primeiros ônibus saem do Mercado Central do Município às 4h50min da manhã e o último sai às 22h20min. No fim de semana, as rotas são reduzidas e seus horários também.

Em média, o transporte recebe 5.480 acessos diários. Todos os dias, os eusebienses utilizam o meio para ir ao trabalho, à faculdade, ao médico e à escola, dentre os usos mais comuns.



"Antigamente as comunidades não andavam em transporte público porque não tinha. Hoje em dia a comunidade não anda se não quiser, porque tá aqui o ônibus gratuito", afirmou a moradora Jucineide Fernandes. "Hoje os outros lugares têm, mas o Eusébio foi o primeiro nisso aqui, no True", acrescentou.

Os serviços são prestados pela empresa Crateús, que atualmente realiza o transporte metropolitano, após vencer, em 2024, a São Benedito em licitação pública.



Entre os usuários, as opiniões se dividem entre elogios e críticas. “Eu utilizo o True desde 2021, ainda no período da Covid-19. Começou a divisão entre aula presencial e remota e minha mãe não tinha mais condições de pagar um transporte para que eu pudesse ir à escola, então passei a utilizar o transporte público do Eusébio. Isso facilitou muito as idas à escola”, afirmou Rebeca Lima, 19, estudante universitária.

Outros, por sua vez, apontam limitações. Dyogo Souza mora no Município há quatro anos e usa os transportes desde então. Para ele, a redução do número de rotas nos fins de semana e o número de transportes prejudica o True.



“As rotas são muito longas e há poucos transportes rodando pela tarde. Além disso, não ter mais True depois das 22 horas e os poucos transportes nos fins de semana e feriado dificulta”, afirmou.

Apesar disso, Dyogo elogia a segurança nos veículos. “Mas, diferentemente dos transportes de Fortaleza, nunca sofri nenhuma violência nos True”, disse.



Os moradores se perguntam por que o sistema não se expande para outras cidades. “Eu defendo muito o True e estudando em Fortaleza me estranha uma cidade-capital tão grande como lá não possuir um transporte público de fato público, talvez melhoraria muito as condições para os moradores de lá”, questionou Rebeca.

Aquiraz: 8 anos de transporte gratuito

O Transporte Gratuito de Aquiraz (TGA) está em funcionamento há oito anos. Foi oficializado pela lei 1.279, de 6 de junho de 2018. O modelo é similar ao de Eusébio. O TGA possui hoje 15 rotas.

Diferentemente do True, o sistema de transporte de Aquiraz apresenta a divisão de rotas por cores, e não números.

Sobem as escadas dos ônibus os 3.096 passageiros que utilizam as rotas todos os dias no Município, em média. Em cada rota, são cerca de 485 passageiros, segundo dados da Prefeitura.

Tiago Lima, 25, é um dos que embarcam rotineiramente. O ilustrador mora em Aquiraz desde que se lembra e usa as rotas como forma de chegar ao Instituto Federal, onde estuda artes visuais.

O estudante reside na região do Trairo Sul, localizada ao lado da Lagoa Encantada, lar da comunidade indígena Jenipapo-Kanindé. Ele afirma sofrer dificuldades para usar o transporte, nem sempre em boas condições.

"A localização onde eu moro, lá no Trairo Sul, ela é meio desassistida pela Prefeitura no quesito transporte. Antigamente tinham topiques, mas pararam. Se tivesse um pouco mais de assistência, quem sabe da Prefeitura, de pôr uma estrada, por exemplo, já ajudaria muito. Com uma linha de topique, talvez, de ônibus, quem sabe".

O estudante acrescentou ainda que os transportes, além de assentos ruins, não apresentam cinto de segurança ou ar-condicionado.

"Quando está chovendo, a gente tem que fechar o ônibus completo, todas as janelas, e fica abafado. Às vezes, tem vazamentos, por conta das chuvas".

Apesar das ressalvas, Tiago faz elogios ao TGA. "Em questão de atraso, eles não atrasam. É muito bom, eu preciso reforçar. É uma ajuda muito grande para Aquiraz."

A Prefeitura de Aquiraz divulgou que os transportes são disponibilizados através de locação, no entanto, não informou qual a empresa responsável pelo serviço. (Bianca Mota, especial para O POVO)

Valores não informados

As prefeituras de Eusébio e de Aquiraz não informaram os valores gastos com os transportes por ano, apesar das tentativas da reportagem.

Em Eusébio, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, estavam previstos R$ 5,013 milhões para transporte público.

Já Aquiraz previa, na LOA de 2025, gasto R$ 4,002 milhões com o transporte.