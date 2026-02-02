Pré-candidato Renan Santos critica Elmano, Lula e Flávio Bolsonaro

Foto: Henrique Araújo ￼APOIADORES de Renan Santos se reúnem na estátua de Iracema

Pré-candidato do Missão à Presidência da República em 2026, Renan Santos cumpriu agenda em Fortaleza no último sábado, 31, na avenida Beira Mar. Ao lado de apoiadores, o dirigente declarou que "o Estado de vocês é tomado pelo Comando Vermelho".

"A Polícia quer agir, mas não pode. A Polícia quer matar, mas não deixam. O governador de vocês me processou e ganhou aqui na Justiça porque chamei ele de vagabundo. É, sim, vagabundo", disse Santos.

Fundador do MBL, ele assumiu o comando do novo partido em dezembro do ano passado, quando anunciou que iria postular o Planalto. Em conversa com O POVO, Santos tenta se viabilizar como uma terceira via entre o presidente Lula (PT) e o candidato do bolsonarismo, que tende a ser Flávio Bolsonaro (PL).

Assista a Renan Santos na Beira Mar:

Pré-candidato a presidente, Renan Santos (Missão), do MBL, fez ato em Fortaleza. Ele disse que irá "prender e matar" Comando Vermelho e PCC. Fez críticas a Lula e Elmano e defendeu "matar politicamente e enterrar" Flávio Bolsonaro pic.twitter.com/p7o8DsfFhh — Jogo Político (@jogopolitico) February 1, 2026

Durante o ato na capital cearense, que reuniu jovens vestindo camisas pretas, o pré-candidato distribuiu críticas entre petistas e bolsonaristas. Sobre Flávio e os irmãos, por exemplo, disse trocaram a energia da mobilização conservadora "por casas compradas com dinheiro roubado, com dinheiro de rachadinha".

"Trocaram os milhões de pessoas que saíram às ruas pelo impeachment de Dilma (Rousseff) por uma casa em uma mansão num condomínio fechado ao lado da casa de um miliciano", disse Santos, acrescentando: "Esse é o Flávio Bolsonaro, ele matou a nossa revolução, e nós vamos matá-lo politicamente. Vamos enterrá-lo".

Referindo-se a Lula, por sua vez, chamou-o de "velho ladrão maldito", estendendo ataques também à primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. "Quero saber se a Janja está envolvida em superfaturamento de dinheiro na obra da COP30. Quero ver o Lula visitar a Janja na cadeia", provocou.

Santos prometeu também eleger deputados e vereadores pelo Missão no Ceará. No Estado, ele assegurou, a nova legenda deve ter candidato ao Governo neste ano. A intenção é tentar fazer pelo menos um deputado.

Com a promessa de "matar bandido como se não houvesse amanhã", Renan Santos concentrou seu discurso no tema da segurança pública em passagem por terras cearenses.

"O Ceará tem o maior número de mortos por 100 mil habitantes do Brasil, a polícia não consegue agir, cidades inteiras são tomadas por facções, o porto é tomado por facções. Vocês não precisam aceitar isso", destacou.

Em seguida, falou que "se você provar para as pessoas que é um líder político que vai matar bandido, vai dar dois tiros no peito de cada vagabundo, mesmo aquele que está no Bolsa Família vai despertar e vai votar".

"A guerra da nossa geração é a guerra que vai matar o crime organizado", continuou Santos, "nós vamos matar eles, não vai sobrar um. Vamos passar por cima, não quero recuperar ninguém, não quero nenhum programa social na cadeia. Não existe dignidade pra bandido".

A visita do presidenciável a Fortaleza é parte de uma caravana do Missão pelo Nordeste, de olho sobretudo no eleitorado mais jovem, base de uma importante parcela dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).