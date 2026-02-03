Foto: Marcelo Bloc/O POVO Bancada formada por opositores ficou vazia na sessão plenária desta segunda-feira na CMFor

Parlamentares do Partido Liberal (PL) faltaram às sessões de abertura do ano legislativo tanto na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), quanto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que realizaram sessões de retorno nesta segunda-feira, 2, com a presença dos chefes dos Executivos, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT).

Na Alece, Elmano chegou a fazer aceno à oposição, embora apenas parte dela, que já é minoritária, tenha se feito presente na sessão. Os três deputados do PL não estiveram presentes Dra. Silvana e Carmelo Neto. Alcides Fernandes está licenciado e é substituído por Pedro Matos, hoje filiado ao Avante — e que estava na sessão.

Na Câmara Municipal, o discurso do prefeito não foi acompanhado por nenhum parlamentar de oposição. Fora da base, apenas a bancada do Psol, formada pelos vereadores Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, que se dizem independentes estavam na solenidade.

"Que nós tenhamos um 2026 repleto de muita luz, repleto de muita saúde é o que eu desejo a cada um dos senhores e das senhoras. Para que a gente possa trabalhar juntos, e quando eu digo trabalhar juntos, é aceitar críticas. Eu não tenho nenhum dificuldade, Gabriel e Adriana - estou falando para vocês dois porque vocês são oposição - De boa, tranquilo, eu não tenho nenhuma dificuldade", disse Evandro.

O prefeito prosseguiu: "A pessoa que faz a opção de ser oposição, é tranquilo, vai ter o meu respeito. Com críticas? Tranquilo, vai ter o meu respeito. Desde que construtivas, eu não tenho nenhum problema", concluiu.

Não estiveram presentes os vereadores oposicionistas Bella Carmelo (PL), Inspetor Alberto (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Marcelo Mendes (PL), PP Cell (PDT), Priscila Costa (PL) e Soldado Noelio

(União Brasil).