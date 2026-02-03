Suplente de deputado é preso suspeito de importunação sexual no aeroporto de Juazeiro

Foto: Luciano Césario/O POVO CBN Cariri Aeroporto de Juazeiro do Norte

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) foi detido nesta segunda-feira, 2, por suspeita de importunação sexual contra uma mulher no aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. O político foi acusado de encostar as partes íntimas em uma mulher de 33 anos durante o desembarque de um voo. A vítima registrou a denúncia ainda no aeroporto.

Após a ocorrência, Pedro Lobo e a denunciante foram conduzidos à sede da Polícia Federal para prestar depoimento na manhã desta segunda-feira. O parlamentar também foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense em Juazeiro do Norte para a realização de exame de corpo de delito.

No sábado, 31, Pedro Lobo publicou nas redes sociais que estava encerrando uma viagem internacional, na qual participou do evento Gulfood 2026, feira de alimentos realizada nos Emirados Árabes Unidos. A publicação ocorreu dois dias antes da detenção no aeroporto.

Pedro Lobo tem 51 anos e foi eleito vereador do município do Crato, na região do Cariri, em 2016. Em 2020, assumiu um segundo mandato como vereador. Atualmente, ocupa a condição de suplente de deputado estadual.



A rádio O POVO CBN Cariri procurou a Polícia Federal. Em nota, a PF informou que a passageira relatou ter sido vítima dentro de aeronave que partiu de São Paulo.

"A Polícia Federal foi acionada nesta segunda-feira, 2/2, no aeroporto de Juazeiro do Norte, após notícia de possível importunação sexual sofrida por passageira que chegava em voo procedente de São Paulo. Após a oitiva da vítima e de testemunhas, foi lavrado auto de prisão em flagrante por importunação sexual ocorrida no interior da aeronave. O indivíduo foi conduzido à unidade prisional competente e poderá responder pelo crime apurado".

Suspensão temporária

O Partido dos Trabalhadores do Ceará (PT Ceará) decidiu, nesta segunda-feira, 2, pela suspensão temporária da filiação do suplente.

Em nota oficial divulgada pelas redes sociais nesta noite, o PT Ceará informou que decidiu instaurar uma sindicância ética para apurar o caso. Além disso, “como medida excepcional, provisória e cautelar”, o partido determinou a suspensão temporária da filiação enquanto durar a apuração.

“A decisão foi tomada com responsabilidade e respeito às normas do PT. A sindicância é uma etapa preliminar, que não significa julgamento antecipado, mas tem como objetivo apurar os fatos com seriedade, transparência e dentro do devido processo”, diz a nota.

A executiva estadual também destacou que não compactua com qualquer forma de violência e seguirá atuando com responsabilidade, respeito às mulheres e compromisso com a verdade.

“O PT tem um compromisso histórico e inegociável com a defesa da vida, da dignidade e dos direitos das mulheres, com o enfrentamento a todas as formas de violência, assédio e discriminação. Esses valores fazem parte da nossa história, da nossa militância e da nossa atuação política [...] Por fim, a apuração seguirá garantindo o contraditório, a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade, conforme o Estatuto e o Código de Ética do Partido”, finaliza.

Secretaria de Mulheres do PT Ceará repudia o caso

A Secretaria de Mulheres do PT Ceará divulgou nota em rede social repudiando o caso e cobrando apuração dos fatos. "Repudiamos veementemente qualquer tipo de violência contra as mulheres. A importunação é crime, fere a dignidade e a liberdade e não pode ser naturalizada, relativizada ou silenciada", diz trecho do documento.

A nota informa que a secretaria está em diálogo com o comando estadual do partido para tomar "providências cabíveis". A publicação, no Instagram, é em colaboração entre o perfil da secretaria e das deputadas estaduais petistas Larissa Gaspar, Juliana Lucena e Jô Farias.

O que diz a defesa

Em nota divulgada no fim da tarde desta segunda, a defesa de Lobo informou que ele reafirma tranquilidade de consciência e disposição para colaborar com a apuração dos fatos. Os advogados também apontaram que o caso “decorre de um mal-entendido durante o desembarque” em uma situação que pode “gerar interpretações distintas”.

“O episódio em apuração será esclarecido com responsabilidade, respeito e dentro do devido processo legal. Toda denúncia deve ser tratada com seriedade, e a verdade será estabelecida a partir da apuração criteriosa dos fatos”, diz trecho da nota.