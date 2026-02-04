Prefeito de Caucaia diz que a tendência é o PSD apoiar a reeleição de Elmano

Foto: Lorena Frota/Especial para O POVO ￼NAUMI Amorim afirmou que, apesar de um cenário ainda indefinido, a tendência é que o PSD apoie Elmano

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), afirmou que, apesar da posição ainda indefinida, a tendência é que o PSD apoie a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) no Ceará. A declaração foi dada nesta terça-feira, 3, após o prefeito participar da sessão de abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Caucaia.

De acordo com Naumi, o grupo está dialogando com candidatos à disputa deste ano e a questão está sendo alinhada. Porém, antecipou que a tendência é de apoio ao petista.

“A gente está conversando com todos os candidatos a deputado estadual, federal, governador. A gente está alinhando. Eu acho que a tendência é ficar e ter esse apoio ao governador Elmano”, disse.

O PSD integra a gestão Elmano, com o presidente estadual da sigla, Domingos Filho, como titular da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico. A presença do partido na chapa majoritária ainda é discutida. O governador Elmano tenta negociar as vagas em meio a um amplo arco de alianças.

Domingos Filho adiou a discussão sobre o assunto, mas considerou “razoável” o partido pleitear uma das vagas na chapa da base do governo. A sigla também já sinalizou o interesse de integrar a chapa majoritária na eleição deste ano e, no ano passado, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, pediu para o PSD ocupar espaços majoritários.

Neste mês, em declaração ao O POVO, o deputado federal Luiz Gastão, presidente do PSD em Fortaleza, também considerou que a tendência é o apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas.

No final de 2023, o PSD deu os primeiros passos em direção à base governista quando anunciou a saída da Prefeitura de Fortaleza, deixando a aliança com o ex-prefeito José Sarto (PSDB). No ano seguinte, o partido chegou a cogitar o nome do deputado federal Célio Studart (PSD), o segundo mais votado em Fortaleza, para o cargo de prefeito.

Porém, a aliança com o PT resultou na indicação do nome de Gabriella Aguiar (PSD) para disputar como vice na chapa de Evandro Leitão (PT). Gabriella é filha de Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patricia Aguiar (PSD).

Além da vice-prefeitura em Fortaleza, o PSD garantiu 16 prefeituras em todo o Estado, incluindo Caucaia, com a eleição de Naumi, se consolidando como um dos maiores aliados do PT no Ceará ao lado do PSB.

Cenário nacional

No âmbito nacional, o PSD agora conta com três pré-candidatos à Presidência da República, após a chegada do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), à sigla. Caiado deixou o União Brasil buscando espaço para uma possível candidatura à Presidência neste ano.

Além de Caiado, o PSD conta ainda com dois pré-candidatos ao Palácio do Planalto: o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD-PR), e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD-RS).

Ao O POVO, Domingos Filho indicou que vê a articulação da legenda para a disputa presidencial de forma positiva e afirmou que, no cenário nacional, o candidato escolhido pelo partido terá o apoio do PSD Ceará.

Situação financeira de Caucaia

Ainda nesta terça, o prefeito Naumi Amorim também falou sobre o cancelamento da festa de Carnaval no município. Segundo ele, a prioridade é melhorar outras áreas, como saúde, educação e infraestrutura.

“O carnaval é importante, mas a gente quer agora melhorar mais a nossa saúde, nossa educação. Estamos organizando, tem muitas ruas que, às vezes, não passa nem carro. Então, a gente tem que olhar com bons olhos, porque as pessoas que estão lá naquelas ruas, nos bairros mais distantes, eles se sentem esquecidos”, considerou.

Esse é o segundo ano consecutivo em que a programação oficial de Carnaval não é realizada em Caucaia. A Prefeitura justificou a decisão devido a “ações de ajuste e responsabilidade fiscal” no município.

Em 2025, no primeiro ano de gestão de Naumi, as festas tradicionais nas praias de Icaraí e Cumbuco também foram canceladas. Na época, o gestor publicou um vídeo nas redes sociais onde indicava a “situação grave por dívidas do município”.

Em janeiro, início da gestão, o prefeito anunciou o contingenciamento de gastos no município. Segundo ele, a gestão anterior, do ex-prefeito Vitor Valim (PSB), deixou uma dívida de quase R$ 700 milhões. Valim negou a alegação do opositor à época.

Nesta terça, Naumi avaliou que este ano também será difícil, mas avaliou que será “melhor de administrar”. “Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. O ano passado foi um ano muito difícil. Eu acho que esse ano vai ser difícil, mas vai ser um ano melhor de administrar, porque a gente teve muitas contas para pagar da época passada que a gente esse ano (não) tem, mas é menor porque teve uma lei federal que diminuiu o valor dos precatórios, então vai dar uma aliviada para a gente poder trabalhar”.