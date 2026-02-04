Reajuste do piso dos professores pode ser aprovado hoje

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo Evandro Leitão enviou para a Câmara projeto de reajuste do piso dos professores

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), encaminhou à Câmara Municipal de Fortaleza, nesta segunda-feira, 2, o Projeto de Lei que propõe o reajuste salarial dos profissionais do magistério, solicitando a tramitação da matéria em regime de urgência. Matéria deve ser pautada no Plenário da Câmara já nesta quarta-feira, 4.

Nesta terça-feira, 3, a Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento, aprovou o parecer do projeto. O projeto segue para apreciação em Plenário. A medida beneficia mais de 14 mil servidores, entre efetivos e substitutos.

Como tramita em regime de urgência, a matéria vai ser votada em discussão única e redação final. Só então, sendo aprovada, é encaminhada para sanção e publicação no Diário Oficial.

A medida concede reajuste de 5,4% aos servidores integrantes do magistério municipal, bem como aos servidores ocupantes dos cargos de Assistente da Educação Infantil e Secretário de Unidade Escolar do Grupo de Apoio à Docência.

O reajuste salarial aplica-se aos servidores:

Assistentes da Educação Infantil

Assistentes da Educação Infantil contratados temporariamente

Professores contratados temporariamente

Secretários de Unidade Escolar

Servidores aposentados do Núcleo de Atividades Específicas da Educação

Servidores pensionistas do Núcleo de Atividades Específicas da Educação

Servidores do Núcleo de Atividades de Apoio à Docência do Ambiente de Especialidade Educação

Segundo a mensagem da Prefeitura, o reajuste tem efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2026, “assegurando a recomposição do vencimento base da categoria e a manutenção do poder aquisitivo dos profissionais da educação”.

“A presente medida legitima-se pela necessidade permanente de fortalecimento da educação pública municipal, reconhecendo o papel estratégico desempenhado pelos profissionais da educação na promoção do desenvolvimento social, econômico e humano do Município de Fortaleza, bem como na melhoria contínua da qualidade do ensino ofertado à população”, escreveu o prefeito em mensagem.

Acompanhando a proposta, o Estudo de Impacto Orçamentário Financeiro feito pelo Município define que o reajuste totalizará um aumento anual de R$ 165.102.526,67 em relação ao Piso do Magistério. Mensalmente, o acréscimo nas despesas, incluindo encargos e provisões, será de R$ 13.758.543,89.

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas por dotações da Secretaria Municipal da Educação (SME) via Fundo Municipal de Educação.

Fortaleza irá aderir ao reajuste

O prefeito anunciou que a capital cearense iria aderir ao reajuste de 5,4% no piso salarial nacional dos professores ainda em janeiro de 2026. A medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, com a atualização, o piso passa de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

A atualização vem após críticas da categoria em relação ao reajuste de 0,37% no piso do magistério que estava previsto. Segundo os profissionais da educação, o percentual anunciado anteriormente não assegurava a valorização real do magistério.

Com a repercussão negativa, o Ministério da Educação abriu negociação com entidades representantes de professores, estados e municípios para mudar a fórmula de cálculo do piso.



Estatuto do Magistério e Planejamento Domiciliar Docente



Na mesma leva do reajuste salarial, Evandro Leitão enviou outros dois Projetos de Lei em regime de urgência: um que alterar o Estatuto do Magistério, para garantir que o tempo de serviço dos profissionais da educação seja contabilizado para a redução da carga horária; e outro que instituir o Planejamento Domiciliar Docente, que visa permitir que até quatro horas semanais da carga horária para atividades extraclasse sejam realizadas no ambiente doméstico.



Mudança no Estatuto



O Projeto de Lei 25/2026 altera o § 1º do art. 127 do Estatuto do Magistério para reconhecer o tempo de serviço prestado por profissionais do magistério em órgãos vinculados à Secretaria Municipal da Educação (SME), e não apenas em unidades de ensino.

"É justo que ao serem lotados em unidades de ensino e/ou demais órgãos vinculados à SME, esses profissionais do magistério, tenham esse tempo contabilizado para fins da redução de sua carga horária, visto que, independentemente do local de lotação no âmbito da SME, desempenham funções importantes e necessárias que refletem na melhoria da qualidade da educação pública no nosso município", escreveu o prefeito em mensagem enviada à Câmara.

Artigo original:

Art. 127. O Professor e o Orientador de Aprendizagem, em efetiva regência de classe, poderão a seu pedido ter reduzido em 50% (cinquenta por cento) o número de horas atividade, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e respectivas vantagens quando:

I – atingir 50 (cinquenta) anos de idade;

II – completa 20 (vinte) anos de efetivo exercício, se do sexo feminino, ou

III – completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício se do sexo masculino.

§ 1º Aos especialistas em educação, exceto administradores escolares, quando em efetivo exercício nas unidades de ensino, aplica-se-a o disposto neste artigo

Mudança proposta por Evandro:

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos professores, aos supervisores escolares, aos orientadores educacionais e aos técnicos em educação, exceto administradores escolares, desde que lotados em órgãos vinculados à Secretaria Municipal da Educação



Planejamento Domiciliar Docente

O Projeto de Lei instituir o Planejamento Domiciliar Docente para os professores da rede pública municipal. A proposta visa permitir que até quatro horas semanais da carga horária dedicada a atividades extraclasse sejam realizadas no ambiente doméstico, visando aumentar a concentração e produtividade dos educadores.

“A presente proposta busca promover maior justiça e equidade no reconhecimento da atuação desses profissionais, favorecendo melhores condições de trabalho e, consequentemente, elevação na qualidade da educação pública em Fortaleza”, escreveu o prefeito na proposta.

O projeto foi proposto pela vereadora Professora Adriana Almeida (PT) em outubro de 2025. Ele chegou a ser aprovado, em dezembro de 2025, mas foi vetado por “vício de iniciativa” após a Procuradoria Geral do Município avaliar que propostas desse tipo deveriam partir do Executivo Municipal.

A vereadora publicou um vídeo em suas redes sociais comemorando o envio da mensagem do prefeito à Câmara.

"Através de uma articulação do nosso mandato, atendendo a demandas históricas das professoras, professores e demais profissionais da educação, o nosso prefeito Evandro Leitão envia à Câmara Municipal duas importantes mensagens que se tornam realidade através de dois projetos de lei apresentados por nosso mandato ainda no início do ano passado e que, por serem matérias de competência exclusiva do Executivo virão através de mensagens", escreveu a parlamentar.