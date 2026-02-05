Reajuste de 5,4% no piso dos professores é aprovado na Câmara de Fortaleza

Foto: Érika Fonseca/CMFor ￼PLENÁRIO Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou nesta quarta-feira, 4, o reajuste de 5,4% do piso salarial dos servidores da área de Educação na capital cearense. O projeto de autoria do Executivo beneficia mais de 14 mil profissionais, entre efetivos e substitutos. A matéria tramitou em regime de urgência.

Além de magistérios, o texto também valerá para os servidores ocupantes dos cargos de Assistente da Educação Infantil e Secretário de Unidade Escolar do Grupo de Apoio à Docência.

O do piso dos professores municipais de Fortaleza subirá de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, de acordo com o percentual estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC). O reajuste terá efeito retroativo a partir de 1º de janeiro de 2026.

O projeto define R$ 18,48 o valor do Auxílio de Dedicação Integral (ADI), também a partir de janeiro deste ano.

Acompanhando a proposta, o Estudo de Impacto Orçamentário Financeiro feito pelo Município define que o reajuste totalizará um aumento anual de R$ 165.102.526,67 em relação ao Piso do Magistério. Mensalmente, o acréscimo nas despesas, incluindo encargos e provisões, será de R$ 13.758.543,89.

As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas por dotações da Secretaria Municipal da Educação(SME) via Fundo Municipal de Educação.



Servidores englobados:



Assistentes da Educação Infantil

Assistentes da Educação Infantil contratados temporariamente

Professores contratados temporariamente

Secretários de Unidade Escolar

Servidores aposentados do Núcleo de Atividades Específicas da Educação

Servidores pensionistas do Núcleo de Atividades Específicas da Educação

Servidores do Núcleo de Atividades de Apoio à Docência do Ambiente de Especialidade Educação

Mudança de cálculo no piso dos professores:

O piso é o valor mínimo que todos os profissionais da categoria devem receber. A medida provisória muda a forma de cálculo dos reajustes anuais. Pela nova regra, o percentual estabelecido nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior. A atualização mais recente representa um ganho real de 1,5% acima da inflação medida pelo INPC de 2025.

Em comunicado, o governo federal informou que o piso será atualizado a partir da soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior e de 50% da média da variação percentual da receita real, com base no INPC, relativa à contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Com isso, o cálculo garante que o valor tenha ganho real a cada ano e prevê que o piso tenha, no mínimo, o poder de compra e busque o ganho salarial real.



A atualização vem após críticas da categoria em relação ao reajuste de 0,37% no piso do magistério que estava previsto. De acordo com os profissionais da educação, o percentual anunciado anteriormente não assegurava a valorização real do magistério. Com a repercussão negativa, o Ministério da Educação abriu negociação com entidades representantes de professores, estados e municípios para mudar a fórmula de cálculo do piso.



