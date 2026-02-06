GT Eleitoral do PT defende que Elmano e Guimarães sejam candidatos no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA ￼ELMANO de Freitas (PT), governador do Ceará, e José Guimarães (PT). Foto de 23/01/2024

O Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do Partido dos Trabalhadores (PT) se posicionou a favor da candidatura à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e da candidatura do líder do Governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT), ao Senado.

Segundo o vice-líder do governo Lula na Câmara e vice-presidente nacional do PT, o deputado Jilmar Tatto, a legenda deve ainda definir estratégias para “fortalecer o projeto”.

“O GTE se posicionou pela candidatura à reeleição do atual governador Elmano de Freitas e da candidatura do líder do Governo na Câmara, José Guimarães, ao Senado. Com base nisso, vamos desenhar a melhor estratégia de alianças para fortalecer o projeto”, afirmou o deputado federal na manhã desta quinta-feira, 5.

Sobre Ciro Gomes, que se filiou ao PSDB e pode oficializar a pré-candidatura ao Palácio da Abolição, Tatto afirmou que o partido ainda deve avaliar os reflexos dessa movimentação na disputa nacional. O parlamentar declarou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “já conta com palanque no Ceará”.

Existem dois nomes do PT para a disputa ao Senado: Guimarães e a deputada federal Luizianne Lins (PT). Guimarães tem afirmado publicamente que não abrirá mão de disputar uma das vagas, dizendo que levará o debate às instâncias partidárias e ao voto interno no PT, se for necessário.

Nos bastidores, como destacou o jornalista Henrique Araújo na coluna Vertical, a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins vem considerando não apenas a possibilidade de concorrer ao Senado, mas também de deixar o PT, partido ao qual é filiada há décadas.

Nessa discussão, partidos aliados mantém o discurso de que "o PT não pode ter tudo", o que tem sido repetido por diferentes políticos e já foi, inclusive, ponderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), principal nome da sigla no Ceará.

Ao comentar a relevância do Nordeste, Tatto destacou que a região tem peso significativo na disputa presidencial e ressaltou a necessidade de diálogo para a formação de alianças com outros partidos e para o fortalecimento do PT na região.

“A Região Nordeste é muito importante. São nesses estados que o governo e o presidente Lula têm os maiores índices de aprovação. No entanto, é um ambiente complexo, em que é preciso ter muito diálogo de maneira a formar alianças com outros partidos e fortalecer o PT também”, disse.

Para o dirigente petista, o foco central é a reeleição de Lula ao Palácio do Planalto. Para isso, ele ressalta que o projeto envolve “a ampliação do número de governos comandados pelo PT e por partidos aliados”, além do aumento da bancada de apoio ao governo no Congresso Nacional.