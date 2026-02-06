Prefeitura de Aquiraz anuncia reajuste de 7% para professores

Foto: FÁBIO LIMA Prefeito de Aquiraz, Dr. Bruno Gonçalves (PSB), anuncia reajuste salarial de 7% para professores efetivos da rede municipal, com pagamento já em fevereiro e retroativo a janeiro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PSB), divulgou o reajuste salarial dos professores efetivos do município. O vídeo segue os padrões de divulgação do prefeito do município, que utiliza recursos de humor para fazer anúncios da gestão.



Na publicação, o prefeito simula estar em uma reunião, quando é interrompido por um grupo de mulheres que, batendo panelas, cobram o reajuste salarial dos professores. “É o reajuste que vocês querem? Vamos anunciar agora o reajuste dos professores de 7%. Muito maior que os 5,4% autorizados pelo governo federal”, afirma o prefeito.



Segundo o gestor, os pagamentos serão realizados já em fevereiro, garantido o retroativo ao mês de janeiro.

A prefeitura também comunicou que, com as novas mudanças, todos os 886 professores do município terão o direito de usufruir de um dia por mês para planejamento livre. “Você, professor, vai poder planejar as aulas em qualquer canto, inclusive em casa”, acrescentou o prefeito.



Segundo a prefeitura de Aquiraz, o dia de planejamento livre era uma demanda antiga dos professores da região e agora foi atendida pela gestão municipal.

Em vídeo publicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aquiraz (Sinsepuma), a notícia foi repassada à categoria.



A presidente do Sindicato, Edna Santos, aparece agradecendo a todos pela luta na busca do reajuste. “Nós conseguimos o tão sonhado dia de planejamento. A nossa luta é por dois dias de planejamento fora da escola, mas por enquanto conseguimos um dia”, afirma.



Edna informa sobre os 7% do reajuste, mas revela que já tinha expectativas altas. “A gente já vinha sonhando com isso, porque o Federal foi 5,4%, então a gente sabe que nosso município tem recursos, é um município rico”, acrescentou. Edna afirmou ainda que, apesar da vitória, “a luta continua” para garantir melhorias para a categoria.