Por que a inteligência está em queda

Foto: GERADO POR SORA AI Impacto das telas para a inteligência

O despertador do celular toca. A ferramenta soneca garante um intervalo para que o dispositivo alarme novamente até que não dê mais para adiar. A luminosidade da tela completa o acordar. O dedo surfa pelo aplicativo de mensagens, pela rede social que atualiza o noticiário e o meme ou pela agenda que situa os compromissos do dia.

Notificações, mensagens, vídeos curtos prendem a atenção enquanto o tempo corre por entre as mãos. Fora da tela, a dificuldade de ler um texto longo, manter a atenção numa aula ou resolver um problema sem buscar uma resposta imediata. O que antes parecia apenas um hábito virou objeto de preocupação científica: há indícios de que a capacidade cognitiva humana está em queda.

As novas gerações não estão ficando mais inteligentes do que as anteriores, como monitorava o fenômeno conhecido como Efeito Flynn. Criado em homenagem ao pesquisador James R. Flynn, trata-se do aumento constante do Quociente de Inteligência (QI) global desde o início do século XX, com um ganho médio de 3 pontos a cada década.

Esse crescimento foi atribuído a fatores como melhoria na nutrição, educação, cuidados de saúde e ambientes mais estimulantes. O resultado apontava melhora nas habilidades cognitivas. Contudo, pesquisadores começaram a observar uma inflexão nessa trajetória.

Em alguns países, os ganhos de QI estagnaram. Em outros, passaram a regredir. Um dos estudos mais citados, realizado pelo Centro Ragnar Frisch de Pesquisa Econômica da Noruega, com cerca de 730 mil testes aplicados em jovens convocados para o serviço militar entre 1970 e 2009, identificou queda média de até sete pontos de QI por geração. Tendências semelhantes foram detectadas no Reino Unido e na Dinamarca.

Indicadores educacionais reforçam o alerta. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na tradução em português), um estudo mundial realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e aplicado a adolescentes de 15 anos, mostra piora no desempenho em leitura, matemática e ciências em diversos países, inclusive no Brasil.

Outro termômetro vem do estudo americano Monitoring the Future (MTF, na tradução em português: Monitorando o Futuro), que acompanha desde a década de 1970 o comportamento, as atitudes e as habilidades cognitivas de adolescentes e adultos. A pesquisa registra aumento na proporção de jovens que relatam dificuldade para se concentrar, aprender coisas novas ou manter o foco por períodos prolongados.

Esses dados, no entanto, não autorizam conclusões simples. Especialistas alertam que esse "refluxo" do Efeito Flynn envolve controvérsias. Parte da explicação pode estar numa espécie de “efeito teto”: melhorias em fatores como alimentação, escolarização e condições de vida não produzem ganhos “infinitos” de inteligência. Ou seja, em sociedades que já atingiram patamares elevados nesses indicadores, seria esperado que o crescimento do QI se estabilizasse.

“Não é que as pessoas se tornaram mais inteligentes, é que um ambiente mais harmonioso, pacífico, com mais nutrientes, faz com que as pessoas consigam exercitar um potencial que, caso contrário, não seria possível se manifestar”, explica Felipe Carvalho Novaes, doutor em psicologia social e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

“Chega um momento de melhora nas condições de vida que as pessoas atingiram o ápice do que poderia se espremer de capacidade psicológica. Não vai mais aumentar”, contextualiza. Ainda assim, Novaes reconhece que mudanças ambientais recentes ajudam a explicar o cenário atual.

“A partir das décadas em que as crianças começaram a utilizar mais esse tipo de coisa com tela, como celular, tablet, computador, tem-se uma diminuição em parâmetros de desempenho e de capacidades psicológicas relacionadas à resolução de problemas, autocontrole, aumento de disfunções executivas, diminuição grave da atenção”.

Monitorar esse processo, no entanto, é um desafio. Não existem experimentos controlados que permitam isolar, de forma ética, o impacto de tecnologias digitais no desenvolvimento humano. “Não se pode separar um grupo de crianças e privá-las completamente de telas para comparar com outro grupo exposto excessivamente”, pondera o neurocientista Claudio Alberto Serfaty, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Apesar disso, ele lembra que a neurociência já demonstrou que o desenvolvimento cerebral saudável depende de “estimulação variada”, o que envolve elementos como interação social, atividade física e nutrição, “porque a inteligência emerge de um desenvolvimento sincronizado e muito bem feito durante a infância”.

Serfaty ressalta, nesse aspecto, que o uso excessivo de telas funciona como uma forma de privação. “Quando a criança, por exemplo, passa horas diante de estímulos rápidos e pouco relevantes, ela deixa de vivenciar experiências fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. E isso vale, em certa medida, também para adultos”.



Rolagem infinita afeta aprendizagem e criatividade

A forma como se consome informação por meio das telas também tem impacto nas capacidades cognitivas. A chamada rolagem infinita, recurso que elimina pausas e mantém o usuário exposto a uma sequência contínua de estímulos, é um dos pontos que chama atenção nessa discussão.

O próprio inventor do formato, o designer Aza Raskin, já manifestou arrependimento pela criação. Em entrevista ao The Times, em 2019, ele disse lamentar "não ter pensando mais sobre como isso seria usado" (na tradução em português).

"Essa história que todos nós contávamos a nós mesmos, de que estávamos melhorando o mundo com a tecnologia, foi desfeita. Não posso mais contar essa história para mim mesmo", disse na época. "Este é um momento profundo para a nossa espécie. Estamos perdendo o controle das ferramentas que criamos".

De acordo com o coordenador do Curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Hernani Pereira dos Santos, a rolagem infinita interfere diretamente na relação entre esforço, motivação e aprendizagem. Esse formato, segundo conta, ativa sistemas de recompensa imediata no cérebro, especialmente associados à dopamina.

Com as plataformas disputando o foco do usuário por meio de notificações, estímulos visuais e atualizações, o resultado disso é uma reorganização do interesse cognitivo: tarefas que oferecem prazer rápido passam a competir, em vantagem, com atividades que exigem atenção prolongada, como ler um livro.

"A gente acaba sendo recompensado apenas para aquela tarefa e outras vão se tornando menos motivadoras, e a gente chega para fazê-las com menos energia". Esse processo se insere no que pesquisadores chamam de "economia da atenção".

"Essa ecologia de aplicativos não apenas nos coloca para rolar infinitamente, mas também captura a nossa atenção", reforça Hernani, que também é doutor pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp). Nesse espaço, as interrupções fragmentam a leitura, dificultam a assimilação de conteúdos e exigem maior esforço para retomar uma tarefa interrompida.

Felipe Carvalho Novaes, professor da PUC-Rio, observa que esse ambiente tem efeitos ruins para além da motivação, citando como exemplo a redução de momentos para o pensamento não dirigido.

"A gente não fica mais entediado, porque nos espaços em que isso acontecia, a gente pega o celular e começa a rolar o feed", narra. Essas ocasiões, conforme explica, são "importantes" para a criatividade e para a conexão de ideias; e as consequências são, entre outras, cansaço e diminuição da atenção.

O impacto, portanto, não se limita ao tempo gasto diante da tela, mas ao tipo de experiência cognitiva que ela produz. Como resume Hernani, "essa ecologia tecnológica pode ter efeito sobre a aprendizagem e, tendo efeito sobre a aprendizagem, isso também reverbera no desenvolvimento da inteligência".

Inteligência artificial traz perigos e oportunidades

A dificuldade em medir com precisão a chamada "queda da inteligência" não invalida os alertas. Pelo contrário, reforça a necessidade de cautela e de políticas baseadas em evidências. Nesse contexto, a ascensão das ferramentas de inteligência artificial (IA) adiciona um novo elemento à discussão sobre cognição e aprendizagem.

Capazes de resumir textos, resolver problemas e produzir respostas instantâneas, esses sistemas levantam a dúvida de que se, ao facilitar tarefas complexas, empobrecem ou potencializam a inteligência humana.

Para Claudio Serfaty, a resposta depende do uso. "A IA pode ser uma grande ferramenta para tudo, bem como para o desenvolvimento cerebral, mas ela deve ser usada com parcimônia. Ela deve ser orientada", sustenta o coordenador do Laboratório de Plasticidade Neural da UFF.

O risco, continua Serfaty, está na terceirização do pensamento. Quando o usuário recorre à IA para resolver problemas sem compreender o processo, deixa de formar conexões neurais relevantes. "Uma pessoa aprende quando ela é capaz de repetir com as suas próprias palavras", resume.

Isso quer dizer que, segundo o especialista, uma pessoa pode acessar conteúdos de inteligência artificial desde que consiga formular por si própria os conceitos pesquisados naquele espaço. "Quando você consegue falar ou escrever por si próprio conceitos aprendidos significa que os seus circuitos neurais assimilaram essa questão", elucida.

Hernani Pereira dos Santos, coordenador do Curso de Psicologia da Uece, alerta que o problema não está na tecnologia em si, mas na forma como ela desloca funções cognitivas centrais.

"Quando a gente faz essa transferência cognitiva para a máquina, sobretudo das funções mais complexas, a gente perde a oportunidade de desenvolver justamente essas capacidades, porque desenvolvê-las envolve um processo de aprendizagem mais complexo", explica Santos, que tem pós-doutorado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).

Afinal, o que é inteligência?

Psicologia (QI e fator G)

Inteligência como um fator geral (fator G), mensurável por testes: Divide-se em inteligência cristalizada (conhecimentos adquiridos ao longo da vida, vocabulário, conteúdos escolares; cresce com a idade e é influenciada pelo ambiente) e inteligência fluida (capacidade de resolver problemas, adaptação a situações cambiantes; mais ligada à hereditariedade e à biologia).

Teorias dos múltiplos fatores

Inteligência composta por vários módulos ou componentes: Inclui inteligências sensorial, espacial, numérica, semântica/linguística, entre outras. Cada tipo responde de forma específica às situações e pode se desenvolver por meio da aprendizagem.

Inteligência emocional

Inteligência ligada à compreensão e regulação das emoções: Capacidade de lidar com emoções próprias e alheias; fundamental para relações interpessoais e respostas ricas em contextos sociais.

Neurociências

Inteligência é ligada ao funcionamento de redes neurais: Não se limita a áreas cerebrais isoladas, mas a redes neurais associadas a processos como atenção e memória, que atuam de forma integrada e complexa.

Definição geral

Capacidade de resolver problemas cognitivos.

Como não "emburrecer"?