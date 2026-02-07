Suplente de deputado nega importunação sexual

Foto: Edson Júnior/Alece Pedro Lobo foi suspenso temporariamente pelo PT

O suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) negou, em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 5, ter cometido crime de importunação sexual contra uma mulher no Aeroporto de Juazeiro do Norte. O caso, envolvendo o político, ocorreu na última segunda-feira, 2.



No vídeo, Lobo inicia agradecendo a Deus, aos familiares e apoiadores e também à Constituição Federal, que “garante o amplo direito à defesa e ao contraditório”. Segundo o suplente, o episódio aconteceu durante o desembarque de um voo no Aeroporto, após 25 horas de voo, em meio à grande movimentação de passageiros e bagagens.



“É preciso ser bem claro e direto. Eu não pratiquei nenhum ato de desrespeito, abuso ou violência. Não houve da minha parte nenhum ato inadequado ou intencional”, afirmou o parlamentar, que acrescentou: “Quem me conhece sabe que eu jamais cometeria um ato dessa natureza”.



Ainda no vídeo divulgado, Pedro Lobo afirma que não pode dar mais detalhes sobre o ocorrido, pois o caso "corre em segredo de Justiça". Por fim, ele reafirma a luta e o "compromisso com os direitos das mulheres" e contra qualquer tipo de violência, assuntos que, segundo ele, “sempre foram pautas importantes” na atuação pública e parlamentar.

Pedro Lobo foi preso em flagrante na última segunda-feira, 2, suspeito de importunação sexual contra uma passageira no Aeroporto de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A denúncia foi feita por uma mulher de 33 anos, que afirmou ter sido tocada pelo político durante o desembarque de um voo que vinha de São Paulo.

Após o relato, a Polícia Federal foi acionada e conduziu o suspeito e a vítima para oitiva na unidade policial. Testemunhas também prestaram depoimento. Em seguida, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual. O investigado foi encaminhado à unidade prisional competente e permaneceu à disposição da Justiça. Ele foi liberado na terça-feira, 3.

Em manifestação inicial divulgada por meio de advogados, a defesa do suplente afirmou que ele manteve “tranquilidade de consciência” e que colaboraria com as investigações. Segundo a nota, o episódio será esclarecido “dentro do devido processo legal”, com confiança na atuação da Justiça.

No mesmo dia do ocorrido, o PT Ceará anunciou a suspensão temporária da filiação de Pedro Lobo, como medida cautelar e provisória até que o caso seja esclarecido.