A saúde complicada de dois senadores

A assessoria de comunicação e imprensa do senador Otto Alencar (PSD-BA) informou ontem que, após se sentir mal no retorno de uma agenda política realizada no município de Lapão (BA), o senador foi submetido a exames médicos que diagnosticaram um quadro de bradicardia - condição de saúde caracterizada por uma frequência cardíaca lenta.

Diante do diagnóstico, foi indicado e realizado um procedimento cardíaco para implantação de um marca-passo, de forma preventiva, no Hospital Aliança, em Salvador (BA).

O procedimento transcorreu com sucesso, segundo a assessoria. O senador encontra-se bem, clinicamente estável, em observação na UTI Cardíaca.

Outro senador que enfrentou problemas de saúde foi Jader Barbalho (MDB-PA) que, ontem, recebeu alta do Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém (PA). Ele estava internado desde quinta-feira (5) após ter um episódio de mal-estar. Segundo o boletim médico, Jader teve melhora "com boa resposta ao tratamento a que foi submetido". (das agências)