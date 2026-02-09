CPMI do INSS aprova 57 requerimentos na volta aos trabalhos

Foto: Saulo Cruz/Agência Senado ￼ALFREDO Gaspar (União-AL) e Carlos Viana (Podemos-MG) em reunião da CPMI

Na primeira reunião do ano, semana passada, a CPMI do INSS aprovou 57 requerimentos, incluindo quebras de sigilo, pedidos de informação e seis solicitações de prisão preventiva contra investigados por descontos ilegais em aposentadorias. O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), explicou que pedidos ligados ao Banco Master foram retirados para adequação do tema, que devem ficar restritos aos empréstimos consignados. Relator, o deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) destacou prisões já realizadas em função do trabalho da CPMI.

Segundo Carlos Viana, os requerimentos relacionados ao caso do Banco Master precisam ser refeitos, se restringindo à autoridade da CPMI. "Não há sentido em nós pedirmos a quebra de 100% das operações, uma vez que esses dados não poderão ser utilizados futuramente dentro do relatório e gerariam também uma quantidade enorme de retornos de arquivos que nós não teremos tempo para avaliar", esclareceu.

Hoje, a CPMI ouvirá o empresário Paulo Camisotti e o deputado maranhense Edson Araújo, investigados por suposta participação em fraudes contra aposentados. Paulo é filho e sócio de Maurício Camisotti, acusado de ser um dos líderes do esquema de descontos não autorizados. Viana advertiu que os convocados devem comparecer, sob risco de condução coercitiva.

O vice-presidente da Comissão, deputado federal Duarte Jr (PSB-MA) registrou boletim de ocorrência após ser ameaçado pelo deputado estadual Edson Araújo, que estaria envolvido em fraudes por ser da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é esperado para depor no dia 26 de fevereiro. Rodrigo Resende. Na reunião da semana passada, que retomou os trabalhos após a pausa do recesso, a situação foi discutida devido à decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de determinar a retirada de documentos que haviam sido enviados à CPMI

Parlamentares discutiram os limites da investigação e cobraram esclarecimentos sobre o acesso e o uso de informações sigilosas relacionadas ao Banco Master. Viana teve um encontro com Toffoli que teria argumentado sobre a necessidade de o material, antes do envio, exigir uma análise completa da Polícia Federal, o que poderia comprometer as investigações e até invalidar provas em caso de vazamento.

Carlos Viana diz que a fase de 2026 da CPMI do INSS terá como foco principal o estabelecimento de regras e definições claras para proteção dos aposentados e pensionistas. As próximas etapas do trabalho, adiantou, seguirão para a responsabilização de criminosos.

Viana disse que relatórios aos quais teve acesso nos últimos dias mostram que, dos R$ 210 bilhões movimentados por bancos e financeiras, boa parte sem o conhecimento de aposentados e pensionistas, os descontos indevidos nas folhas de pagamento chegaram a cerca de R$ 6,8 bilhões nos últimos cinco anos. (das agências)



