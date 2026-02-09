Psol convida Luizianne Lins para disputar Senado caso o PT negue legenda

Foto: Samuel Setubal ￼JARIR Pereira: pré-candidato ao governo do Ceará

O pré-candidato ao governo do Ceará pelo Psol, Jarir Pereira, afirmou, neste domingo, 8, que o partido convidou a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT) para se filiar ao partido e concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026, caso ela não tenha o mesmo espaço em sua legenda atual.



“O convite foi feito e a nossa pré-candidatura verbaliza esse convite a Luzianne, para que, caso ela não seja candidata pelo PT, seja candidata ao Senado, porque achamos que é importante a candidatura dela e ao Senado, nós achamos que é importante o perfil de luta que representa a Luzianne Lins, principalmente numa sociedade onde o machismo é muito forte”, disse.



Ao O POVO, Jarir destacou que o partido quer definir uma candidatura ao Senado que seja de esquerda, e que está “dialogando” com a deputada federal. “Estamos dialogando com a Luizianne. Se ela não tiver espaço dentro do PT, o Psol está de braços abertos, a federação para que ela possa ser esta candidata ao Senado e que independente de qual seja o desdobramento, o Psol vai ter de apresentar uma bancada de deputados estaduais, de pré-candidatos de deputados federais”, destacou o pré-candidato.



Na semana passada, o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do Partido dos Trabalhadores (PT) realizou uma reunião para tratar do ano eleitoral. Segundo o vice-líder do Governo Lula na Câmara e vice-presidente nacional do PT, o deputado Jilmar Tatto, o GT Eleitoral se posicionou a favor da candidatura do líder do Governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT), ao Senado.

Guimarães tem afirmado publicamente que não abrirá mão de disputar uma das vagas, dizendo que levará o debate às instâncias partidárias e ao voto interno no PT, se for necessário.

Além de Jarir, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) também defendeu uma eventual candidatura da deputada federal ao Senado para o pleito de 2026. Renato já havia afirmado, em janeiro deste ano, que ela poderia postular o cargo pela federação Psol/Rede, caso o PT negue a vaga para ela.

As declarações foram dadas após um debate realizado neste domingo, na sede do Psol, que reuniu o historiador e o influenciador digital Jones Manoel e o vereador Gabriel Biologia (Psol).

Alianças e divergências

Jarir Pereira reiterou que, nacionalmente, o Psol mantém uma aliança com o governo do Presidente Lula, visando avançar em pautas como o fim da escala 6x1 e a garantia de direitos dos trabalhadores. No entanto, não deve recuar na candidatura própria ao Governo do Ceará.

Apesar da aliança nacional, o diretório estadual da legenda decidiu lançar uma candidatura própria para concorrer ao Palácio da Abolição, o que motivou divergências internas com alas que defendem o apoio imediato ao governador Elmano de Freitas (PT) no primeiro turno.



“O Psol é um partido que tem uma diversidade interna, mas fizemos um debate interno no nosso diretório e aprovamos a candidatura própria, porque achamos que o Psol, aqui, tem diferenças problemáticas na questão ambiental, na defesa da Chapada da Araripe, na questão do uso da das energias renováveis, então tem algumas diferenças a apresentar no seu programa nesse primeiro turno”, ressaltou Pereira.



O pré-candidato ainda comentou sobre o decreto anunciado por Elmano de Freitas, no qual fará com que o policial seja tratado como interventor e não como autor do crime em inquéritos de lesão corporal ou morte em intervenções policiais.



“Em vez de autor do crime, o policial passa a ser colocado como INTERVENTOR, enquanto a outra parte sai de vítima para OPOSITOR, até prova ao contrário. Sempre defenderei a lei, mas não aceito que policiais que arriscam a vida para proteger o cidadão tenham o mesmo tratamento que bandidos, e nem que bandidos tenham o mesmo tratamento que vítimas, em situações que mostrem intervenção policial legítima no enfrentamento ao crime”, escreveu o governador.



Segundo Jarir, decreto é “um aceno a direita”. “Elmano acena para à direita, colocando, por exemplo, um decreto que trata as vítimas de lesões corporais ou de homicídio pela polícia como opositores, e trata os policiais envolvidos nessas atividades, ou lesão corporal ou de homicídio, como se fossem interventores. Para nós, não resolve o problema da segurança pública”, afirmou.



Ao mencionar a pauta da segurança pública, Jarir comentou a visita do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Cariri, afirmando que “Ciro reuniu o que há de pior do bolsonarismo”. “Pessoas que são negacionistas climáticas, que utilizam o punitivismo populista como a única forma de combater os problemas da segurança pública”, disse.