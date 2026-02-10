Elmano aponta Camilo e Cid como coordenadores da campanha à reeleição

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado ￼CAMILO, Elmano e Cid em evento no Senado em outubro de 2025

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o senador Cid Gomes (PSB) participarão de sua campanha de reeleição este ano. O gestor disse não ter dúvidas de que os dois ex-governadores farão a “melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu”. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 9, em agenda do governador no município de Missão Velha, a 452,8 quilômetros de Fortaleza.

O vídeo da fala de Elmano foi publicado nas redes sociais do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira. A postagem foi feita em conjunto com os deputados estaduais Guilherme Sampaio (PT), De Assis Diniz (PT), Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado federal Eduardo Bismarck (Podemos) e a secretária estadual de Cultura, Luisa Cela (PT).

No vídeo, Elmano avalia que, com Cid e Camilo, terá a “melhor coordenação de campanha” e menciona o projeto do grupo político formado por vereadores e deputados.

“Eu vou ter a melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu: Cid e Camilo. Já pensou um candidato com as entregas que nós temos, tendo Cid e Camilo coordenando a nossa campanha, com esse projeto político que temos de deputados, vereadores, com o nosso povo, vendo o que está sendo feito. Eu não tenho nenhuma dúvida”, disse.

O governador também destacou as entregas realizadas pelo grupo político, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, sem citar nomes, considerou que será “bem facinho comparar” com os feitos dos adversários na disputa.

“Nós vamos para uma eleição lá na frente que é a hora que ela vai chegar para gente já dizer o que é que nós fizemos, o que nós entregamos. Tem muita coisa para ser entregue. Aí, nós vamos comparar com quem vai debater conosco, o que é que de fato entregou. Quantas escolas quem está disputando conosco fez, quantos hospitais quem vai disputar conosco fez. Quem fez mais hospitais, eles ou Cid, Camilo e Elmano? Quem fez mais escola, eles ou Cid, Camilo e Elmano com o Lula? Quem fez mais estrada, eles ou Cid, Camilo e Elmano com o Lula? Vai ficar bem ‘facinho’ da gente comparar”, continuou.



Cenário da eleição no Ceará

Elmano deverá tentar a reeleição na disputa deste ano e teve o nome reforçado por diferentes aliados. O ministro Camilo Santana também já descartou a possibilidade de se lançar como candidato e antecipou que deverá deixar o comando do Ministério da Educação (MEC) para apoiar as campanhas do presidente Lula e do governador do Ceará.

Com um amplo arco de alianças, Elmano busca negociar apoio com as posições na chapa majoritária, incluindo as duas vagas para o Senado Federal e a vice-governadoria, atualmente ocupada por Jade Romero (MDB).

Em dezembro do ano passado, o Psol lançou candidatura própria, com o professor Jarir Pereira. Ao O POVO, em janeiro, o pré-candidato afirmou que um dos principais objetivos da sigla é derrotar a extrema direita no Brasil e no Ceará. Ele destacou que a legenda apresenta diferenças programáticas em relação a outros partidos da esquerda, como o PT.

Já pela oposição, um dos possíveis pré-candidatos é o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) que, apesar de não ter confirmado a participação na disputa, é cotado como nome da oposição e deverá buscar o apoio de partidos. Em evento realizado no último sábado, 7, em Juazeiro do Norte, ao lado de líderes da oposição no Estado, o tucano compartilhou que ainda não bateu o martelo sobre a corrida eleitoral.

Além de Ciro, o bloco oposicionista no Ceará é formado por uma ala do União Brasil e por deputados estaduais ainda filiados ao PDT.

O PL já indicou que deixará para a véspera das eleições a decisão sobre compor um palanque estadual no Ceará. O partido estava em negociações com Ciro, mas após insatisfação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), as articulações com o tucano foram suspensas.

O senador Eduardo Girão (Novo) também deseja disputar o Governo e se lançou como pré-candidato ainda em novembro do ano passado. O evento ficou marcado pela presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que defendeu o apoio da direita ao senador e desautorizou a aproximação do PL com Ciro, até então costurada pelo deputado federal André Fernandes (PL).