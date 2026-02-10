PEC que põe fim à escala 6x1 é enviada para análise da CCJ

Foto: Lula Marques/Agência Brasil. ￼A Subcomissão Especial da Câmara analisou a proposta sobre o fim da escala de trabalho 6x1

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados, encaminhou a proposta de emenda à Constituição (PEC) que põe fim à jornada de trabalho 6x1 para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ele anunciou o movimento nesta segunda-feira, 9.

O texto - de autoria da deputada Erika Hilton (Psol-SP) - acaba com a escala 6x1, de seis dias de trabalho e um de descanso, e limita a duração do trabalho normal a 36 horas semanais. Pela proposta, a nova jornada entra em vigor 360 dias após a data da sua publicação. Atualmente, a Constituição estabelece que a carga de trabalho será de até oito horas diárias e até 44 horas semanais.

A proposta da deputada também faculta a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Motta disse que apensou à PEC outra proposta de idêntico teor, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). O texto também reduz a jornada de trabalho para 36h semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A matéria, entretanto, prevê que a nova jornada entre em vigor 10 anos após a data de sua publicação.

O colegiado vai analisar a admissibilidade. Se for aprovada, segue para análise de uma comissão especial. “Essa é uma matéria que impacta diretamente nossa economia, por isso, a necessidade de ouvir todos os setores para elaborar uma proposta o mais justa possível. O Brasil vive uma era de pleno emprego, e isso deve ser levado em consideração ao elaborar um texto. A Câmara terá a sensibilidade necessária para analisar essa matéria”, disse Hugo Motta.

O texto da deputada passou pela análise da Subcomissão Especial da Escala de Trabalho 6x1. O relator da subcomissão, deputado cearense Luiz Gastão (PSD), apresentou relatório contrário à redução da jornada para 36 horas semanais trabalhadas. Com o texto, que apontou para uma escala de, no máximo, 40 horas de trabalho por semana, o colegiado não entrou em um consenso.

O governo apoia o fim da escala 6x1 e trata o assunto como prioritário para 2026. A ideia do presidente Lula é enviar outra matéria semelhante ao Congresso após o Carnaval, com urgência constitucional. Assim, deputados e senadores teriam 60 dias para votar o projeto.

O deputado Leur Lomanto Jr. (União-BA) será o responsável por conduzir os trabalhos de análise da PEC 6x1 na CCJ. Ele foi indicado à presidência da Comissão pelo líder do partido União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (MA). Pedro Lucas repercutiu sobre a decisão de Motta ao falar sobre a necessidade de discutir a matéria com seriedade. “Falar sobre jornada de trabalho é falar de produtividade, saúde do trabalhador e modernização das relações de trabalho”, afirmou.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou ontem que convidou Motta para uma reunião na próxima quinta-feira, 12, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para discutir os melhores caminhos do trâmite da proposta.

"O presidente Lula já se dispôs", disse Boulos, em coletiva de imprensa durante cerimônia de anúncios de investimentos em Mauá (SP). "O objetivo do presidente Lula é votar ainda este semestre."

O ministro relembrou que o tema já havia sido tratado anteriormente, durante um jantar na semana passada, na Granja do Torto, com a presença de Lula e Motta, além dele próprio, da ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quando discutiram os melhores caminhos para a pauta.

Segundo Boulos, o entendimento do governo federal a tramitação por meio de um projeto de lei com regime de urgência permitiria uma aprovação mais rápida da proposta. Não seria necessário alterar a Constituição, já que uma PEC exige um quórum maior e enfrenta mais dificuldades políticas, por demandar apoio mais amplo, inclusive da oposição. Já um projeto de lei, afirmou, poderia ser aprovado ainda neste semestre caso a base governista seja consolidada, garantindo a promessa da gestão.

"É lógico, todo o processo tem negociação, mas nós não abrimos mão de um máximo de cinco por dois, da redução da jornada para 40 horas e também de não ter redução de salário", continuou o ministro. "Eu acho que a questão é a seguinte: é celeridade. Se vai ser uma PEC, um projeto de lei, se vai ser um projeto que está em andamento na Câmara, um projeto do governo, o que nós queremos é que seja o caminho mais rápido." (Com Agência Estado e Agência Brasil)