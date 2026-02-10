PT e PSB reagem após filiados participarem de evento de Ciro em Juazeiro

Foto: Aerlon Avelino/ Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Evento de Ciro reuniu membros da oposição. O ex-ministro foi homenageado

O Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará informou que abrirá um procedimento ético disciplinar contra os ex-prefeitos de Altaneira e de Araripe, respectivamente Dariomar Rodrigues e Giovane Guedes, por terem participado de um evento com líderes da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), realizado no sábado, 7, em Juazeiro do Norte.

O evento teve a presença do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), apontado como possível candidato da oposição ao governo do Ceará nas eleições de 2026, que recebeu uma comenda da Câmara Municipal de Juazeiro e reuniu líderes da oposição no Estado.

Segundo a nota publicada pelo PT-CE no Instagram, a presença dos ex-gestores é considerada "incompatível com suas condições de filiados ao Partido dos Trabalhadores".

"Teremos em 2026 um duro enfrentamento com o bolsonarismo e seus aliados no Ceará e no Brasil em defesa da democracia, da soberania e das conquistas do nosso povo nos últimos anos. Os dirigentes do PT e seus filiados/as devem estar na linha de frente desse enfrentamento", afirma trecho da nota.

O PT destaca ainda que "desvios políticos individuais e isolados" serão "devidamente punidos no âmbito das instâncias partidárias competentes". Até a publicação do material, Dariomar e Giovane não comentaram o assunto.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Ceará também reagiu. O partido apontou que também irá solicitar a abertura de processo disciplinar de infidelidade partidária contra filiados que participaram de evento promovido pelo ex-ministro Ciro Gomes. Ao O POVO, o diretório estadual informou que, de acordo com o estatuto, solicitará ao PSB municipal para iniciar processo disciplinar a todos os filiados que cometerem infidelidade partidária.

A decisão do partido vem depois de um evento realizado por Ciro Gomes em Juazeiro do Norte no último sábado.

O evento reuniu líderes da oposição no Ceará, incluindo o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Outros políticos da oposição marcaram presença no ato em Juazeiro: o presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, os ex-prefeitos Roberto Cláudio (União Brasil) e José Sarto (PSDB), o deputado estadual e pré-candidato ao Senado, Alcides Fernandes (PL), a deputada estadual Emilia Pessoa (PSDB), entre outros nomes.

No entanto, nomes do PT e do PSB compareceram ao evento. Um deles foi o vereador Jullian de Cielio (PSB), autor da proposta que homenageou Ciro na Casa Legislativa. Atualmente, o PSB, presidido no Ceará por Eudoro Santana, pai do ministro e ex-governador Camilo Santana (PT), integra a base do governador Elmano de Freitas. O POVO tentou contato com o vereador por meio de e-mail, mas não houve retorno até o fechamento.

Um dos principais líderes do partido é o senador Cid Gomes (PSB), aliado de Elmano no Ceará. Desde 2022, os irmãos Cid e Ciro estão em campos políticos opostos, após racha entre o PT e o PDT no Estado. No ano seguinte, Cid deixou o PDT e levou consigo um grupo de 43 prefeitos cearenses, incluindo o irmão Ivo Gomes (PSB), ex-prefeito de Sobral.

Ex-prefeitos podem deixar o PT

Ameaçados de punição por parte do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará por terem participado de um evento com líderes da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), realizado no último sábado, 7, em Juazeiro do Norte, os ex-prefeitos de Altaneira e de Araripe, Dariomar Rodrigues e Giovane Guedes, podem não permanecer na sigla.

No domingo, 8, o PT publicou nota afirmando que abriria um procedimento ético disciplinar contra os dois, por terem participado do evento que teve a presença do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), apontado como possível candidato da oposição ao governo do Ceará nas eleições de 2026. Ciro recebeu uma comenda da Câmara Municipal de Juazeiro e reuniu líderes da oposição no Estado.

Em contato com O POVO, Giovane Guedes afirmou que, antes mesmo da possibilidade de qualquer punição por parte do PT, já estava decidido a deixar o partido. Ele explicou que rompeu com o atual prefeito, José Paulino Pereira (PT), conhecido como Zé Gordinho, logo após o início da gestão.

Como Zé Gordinho está ao lado de Elmano, ele não pode permanecer apoiando o governador, devido à conjuntura local. "O prefeito atual, do PT, é meu adversário. Naturalmente, ele é quem é procurado pelo governo, eu entendo isso, que ele é prefeito e vai votar no governador. eu não posso subir no mesmo palanque", afirmou.

Ele explicou ter simpatia por Elmano, mas que a questão local inviabiliza o apoio. "Pela condição local, não tenho como apoiar o governador, apesar de ter uma simpatia por ele e achar que o governo dele não é um mau governo", concluiu.

A reportagem também entrou contato com Dariomar Rodrigues, mas o ex-prefeito afirmou que só comentará o assunto a partir de sábado que vem, quando irá reunir-se com o PT municipal. "Ainda estamos definindo as coisas", justificou. (Marcelo Bloc)