Wagner sinaliza apoio a André para prefeito em 2028: "É o candidato natural"

Foto: FERNANDA BARROS Capitão Wagner ao lado de Márcio Martins e André Fernandes no 2º turno de 2024

Capitão Wagner (União Brasil) afirmou que deve apoiar o deputado federal André Fernandes (PL) para prefeito de Fortaleza na eleição municipal em 2028. Segundo o presidente estadual do União Brasil, o parlamentar é o candidato natural pela votação expressiva em 2024.

Wagner lembrou no pleito, quando ele defendia ser o nome da oposição, unindo André e o senador Eduardo Girão (Novo) uma vez que quase venceu a eleição contra o então candidato José Sarto (PSDB) em 2020. A lógica deve ser aplicada a Fernandes.

"Pra que eu seja coerente com os meus próprios argumentos, em 2024 eu defendia nas conversas que eu tinha com o André e com o Eduardo Girão que eu fosse o candidato porque eu havia sido o candidato mais votado da oposição em 2020, quase venci a eleição do Sarto", disse Wagner ao podcast Inversiontalks na última semana.

Prosseguiu: "Isso aconteceu com o André agora em 2024. Ele quase venceu a eleição contra o candidato do PT no segundo turno e o normal é que nós todos da oposição estejamos todos apoiando a candidatura do André em 2028".

No primeiro turno em 2024, Wagner e André tinham acordo pré-eleitoral de que a candidatura mais forte antes do período da campanha recebesse o apoio. O PL chegou a aceitar, mas voltou atrás após Fernandes levar o tema ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Capitão e André tiveram embates fortes, mas no segundo turno o ex-deputado apoiou o bolsonarista que terminou derrotado por Evandro Leitão (PT) por menos de 11 mil votos.

Wagner reforça que a oposição caminha para estar junta em 2026 na pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) a governador, com ele próprio e Alcides Fernandes (PL), pai de André, citado como possíveis candidatos a senador. Caso se concretize, André deve ser o nome do bloco daqui dois anos.

"Primeiro tem que saber se o André quer ser candidato. Se ele for candidato, como vai ser essa construção em 2026 porque se todos estivermos juntos em 2026 a tendência é que estejamos juntos também em 2028. Ele é o candidato natural e não acredito que aconteça outra coisa que mude isso. A tendência é que a gente possa apoiar o André em 2028", declarou.

