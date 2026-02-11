Caucaia reajusta piso dos professores

Foto: Lorena Frota / Especial para O POVO Câmara de Caucaia aprova reajuste de 5,4% para professores

A Câmara Municipal de Caucaia aprovou, em regime de urgência, o projeto de lei nº 6/2026, que concede reajuste salarial aos profissionais da carreira do Magistério no município. A proposta foi votada e aprovada pelos vereadores, garantindo reajuste de 5,4% para os trabalhadores da educação da rede municipal.

O reajuste municipal segue a portaria federal que elevou o piso nacional do magistério para profissionais com jornada de 40 horas semanais, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63.

No âmbito estadual, a Assembleia Legislativa aprovou, no último dia 5, o reajuste de 5,4% para o magistério.

No início deste mês, a Câmara Municipal de Fortaleza também aprovou reajuste de 5,4% do piso salarial dos servidores da área de educação na Capital.