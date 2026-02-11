Com filiados em atos de Ciro e Girão, Carmelo defende que PL respeite posições

Foto: Samuel Setúbal ￼CARMELO Neto e Ciro Gomes, em solenidade em 2023

Ex-presidente do Partido Liberal (PL) no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) vê com naturalidade que filiados da sigla tenham participado dos eventos das pré-candidaturas de Eduardo Girão (Novo) e de Ciro Gomes (PSDB) a governador.

Carmelo defendeu que as opiniões e posicionamentos de cada filiado devem ser respeitadas, mas, quanto ao retorno das negociações da sigla com Ciro, disse ser assunto para o presidente estadual, o deputado federal André Fernandes (PL).

"Vejo com naturalidade que cada filiado decida, nesse momento ou mais à frente, tomar sua posição e acho que isso tem que ser respeitado", afirmou o deputado ao O POVO.

Em evento no último sábado, 7, em Juazeiro do Norte, estiveram com Ciro Gomes os deputados estaduais Alcides Fernandes (PL) — pai de André e pré-candidato a senador — e Dra. Silvana (PL), além dos deputados federais Dr. Jaziel e Matheus Noronha, também do partido.

"Vi alguns filiados também no evento que teve no Cariri com o (Eduardo) Girão, de outros estados também, o Magno Malta, outro senador também presente. É natural que cada um tome sua posição, acho que isso tem que ser respeitado, mas a pergunta sobre a aliança formal eu prefiro que seja feita ao André, que está conduzindo o processo", disse Carmelo.

Carmelo Neto presidiu o PL no Ceará até meados de 2025, quando André assumiu o cargo. O deputado estadual vinha participando de eventos da oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas não aparece há alguns meses, desde que as negociações do partido com Ciro foram "suspensas", como definiu André Fernandes.

Questionado sobre a possibilidade de eventual apoio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, a Ciro no Ceará, Carmelo respondeu que o partido se articula nacionalmente e já pensando nos palanques estaduais para 2026.

"Flávio está crescendo muito, formando o palanque nos estados, mas eu acredito que isso seja o próximo passo que ele vai dar muito em breve. Está voltando de uma longa agenda internacional, vai sentar com o Rogério Marinho, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro como coordenador da campanha, e vai discutir as questões regionais", afirmou.