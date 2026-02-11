Denúncia de nepotismo na Prefeitura de Caucaia é arquivada

Foto: FCO FONTENELE Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou o arquivamento de denúncia de nepotismo contra o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD)

O Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou o arquivamento de denúncia de nepotismo contra o prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD). Conforme publicado pelo O POVO em janeiro de 2025, o prefeito montou a equipe da gestão nomeando a irmã, o sobrinho, a ex-cunhada e o filho, Rodrigo Amorim (PSD), este último como secretário de Desenvolvimento Rural. Ainda em janeiro, foi instaurada uma Notícia de Fato.

A Prefeitura apontou que as nomeações promovidas pelo prefeito “não subsistem qualquer irregularidade configuradora de nepotismo”. Porém, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, o Ministério Público converteu a Notícia de Fato em Inquérito Civil Público em maio de 2025.

De acordo com o pedido de arquivamento feito pela promotora Margarida de Carvalho Barbosa, Naumi negou a prática e esclareceu que as pessoas nomeadas tinham “capacidade técnica para as funções em comissão” para as que foram indicadas.

Segundo ele, Maria Erlania, apontada como irmã de Naumi, “não tem parentesco com o prefeito”; Luciana Nara seria ex-cunhada e o filho Rodrigo Amorim “teria qualificação técnica para ocupar o cargo”. Yan Febre, sobrinho de Naumi, também ocupava função, mas pediu exoneração do cargo.

“Analisando-se os documentos constantes no bojo deste inquérito civil público não se constatou elementos suficientes aptos a configurar suposto cometimento de ato de improbidade administrativa pelos gestores do Município de Caucaia, senhor prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Rural, vez que não restou configurado caso de nepotismo previsto no art. 11, XI da Lei nº 8429/92 com as alterações da Lei nº 14.230/21”, indicou o MPCE.

O MPCE destaca que o Supremo criou exceção em caso de nomeação de parentes do administrador público para cargos de natureza política, como é o caso do cargo de secretário municipal.

No pedido de arquivamento, a promotora Margarida de Carvalho Barbosa avalia que “não é qualquer ilegalidade que dá ensejo a responsabilização por ato de improbidade”.

“Ademais, o simples fato de a pessoa nomeada ser o filho do prefeito não é motivo, por si só, para se considerar que tenha havido nepotismo por nomeação de parente sem qualificação técnica para o cargo”, disse a promotora.

Reportagem do O POVO publicada no dia 26 de janeiro mostrou que ao menos 92 procedimentos relacionados a possíveis casos de nepotismo estiveram na mira do Ministério Público do Ceará em 2025.