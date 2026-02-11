Elmano é o 2º governador que mais teve agendas com Lula em três anos

Foto: Ricardo Stuckert / PR ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas teve na parceria com Lula o mote da campanha

No ranking de compromissos nominais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2023 e 2025, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), foi o segundo governador de estado com maior presença na agenda presidencial, com um total de dez encontros presenciais registrados.

Entre os encontros de Lula e do gestor cearense está um de setembro de 2023, quando Elmano se reuniu com o presidente para tratar sobre a gestão compartilhada do Parque Nacional de Jericoacoara. Em abril de 2024, o governador acompanhou Lula em visita na ferrovia Transnordestina.

Em dezembro de 2025, Lula fez a décima visita ao Ceará desde que assumiu o mandato. O presidente teve compromissos em Fortaleza e em Horizonte, município na Região Metropolitana da Capital cearense.

Apenas Eduardo Leite (PSD), governador do Rio Grande do Sul, esteve mais vezes com Lula entre os governadores brasileiros. Foram registrados 12 compromissos presenciais e três remotos com o presidente. Parte dos encontros com o governador sulista foi motivada por uma emergência climática (enchentes) no Estado.

O levantamento foi realizado a partir da Agenda Transparente, ferramenta da ONG Fiquem Sabendo para monitorar os encontros das autoridades do Governo Federal.

Segundo o levantamento, abaixo de Elmano em número de encontros com Lula estão: Helder Barbalho (MDB), governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal; e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Além de Castro, de partido de oposição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou de quatro compromissos com o presidente da República no período. O levantamento também registrou um encontro com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Hugo Motta (Republicanos-PB), atual presidente da Câmara dos Deputados, teve três compromissos presenciais com Lula desde que assumiu o cargo na Câmara. Já o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil), teve sete compromissos com o chefe do Executivo Nacional.

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara, esteve em 17 compromissos com Lula nos primeiros anos do mandato do petista. Lira passou quatro anos à frente da Câmara, até passar o cargo para Motta, eleito em 1º de fevereiro de 2025.

Entre os prefeitos brasileiros, o gestor do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), empata com o prefeito de Recife, João Campos (PSB) no topo da lista; Ambos tiveram sete compromissos com Lula. O chefe do Executivo de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), aparece na lista com apenas um compromisso nominal.

Camilo Santana (PT), ministro da Educação, ocupa a 10ª posição no ranking de compromissos nominais com o presidente Lula entre 2023 e 2025, totalizando 68 encontros. O levantamento também aponta que a ex-governadora Izolda Cela (PSB) teve 1 compromisso nominal registrado com o presidente no período analisado.

Rui Costa, ministro da Casa Civil, lidera com folga, possuindo 343 compromissos, seguido por Alexandre Padilha que ocupava a secretaria de Relações Institucionais e passou a chefiar o Ministério da Saúde.

Gleisi Hoffmann (PT) registrou 48 compromissos nominais na função de ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. Ela também aparece com 14 compromissos registrados sob os cargos de deputada federal e Presidenta Nacional do PT, cargo que ocupou entre 2017 e 2025.

Emmanuel Macron, presidente da França, é a autoridade estrangeira com a maior presença na agenda de Lula entre 2023 e 2025. Segundo o levantamento, Macron registrou um total de 23 compromissos nominais com o presidente brasileiro, distribuídos em 18 compromissos presenciais e cinco compromissos remotos, como telefonemas ou videoconferências.

O segundo da lista de autoridades estrangeiras é Pedro Sánchez, presidente do Governo da Espanha, com 15 registros nominais, sendo oito encontros presenciais e sete registros de telefonemas ou videoconferências.

O levantamento ressalta que os dados se referem a compromissos nominais identificados nos registros oficiais até 2025. Lula esteve em compromisso com Trump na Malásia, em outubro de 2025, para discutir relações entre Brasil-EUA.

Em janeiro deste ano, Lula também esteve em contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Como informado pelo Governo, a conversa durou cerca de cinquenta minutos e abordou temas relacionados à relação bilateral e à agenda global.

Ranking de compromissos de Lula

Governadores



Eduardo Leite (Rio Grande do Sul): 12 compromissos presenciais e 3 remotos Elmano de Freitas (Ceará): 10 compromissos registrados Helder Barbalho (Pará): 9 compromissos Cláudio Castro (Rio de Janeiro): 5 compromissos presenciais e 1 remoto Jerônimo Rodrigues (Bahia): 5 compromissos registrados Raquel Lyra (Pernambuco): 5 compromissos Carlos Brandão (Maranhão): 4 compromissos Rafael Fonteles (Piauí): 4 compromissos Tarcísio de Freitas (São Paulo): 4 compromissos Antonio Denarium (Roraima): 3 compromissos Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul): 3 compromissos Fábio Mitidieri (Sergipe): 3 compromissos Clécio Luís (Amapá): 2 compromissos Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte): 2 compromissos Gladson Cameli (Acre): 2 compromissos presenciais e 1 remoto João Azevêdo (Paraíba): 2 compromissos Mauro Mendes (Mato Grosso): 2 compromissos Paulo Dantas (Alagoas): 2 compromissos Ratinho Junior (Paraná): 2 compromissos Renato Casagrande (Espírito Santo): 2 compromissos Ronaldo Caiado (Goiás): 1 compromisso Wanderlei Barbosa (Tocantins): 1 compromissos

Ministros

Rui Costa (Casa Civil): 343 compromissos Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais/ Ministro da Saúde): 215 compromissos Fernando Haddad (Fazenda): 203 compromissos Paulo Pimenta (Comunicação Social / Apoio à Reconstrução do RS): 130 compromissos Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos): 100 compromissos Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social): 93 compromissos Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços / vice-presidente): 89 compromissos Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência): 85 compromissos Mauro Vieira (Relações Exteriores): 74 compromissos Camilo Santana (Educação): 68 compromissos

Auitoridades internacionais