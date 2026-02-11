Presidente do Cidadania declara apoio a Ciro, mas vereador segue com Elmano

Foto: Reprodução/vídeo @alexandrepereira.23 / Érika Fonseca (CMFor) Alexandre Pereira e Professor Enilson seguirão caminhos diferentes na eleição ao Governo do Estado

O presidente do Cidadania no Ceará, Alexandre Pereira, anunciou que o partido apoiará o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) na disputa pelo Governo do Estado nas eleições de outubro. No entanto, o único vereador da sigla em Fortaleza, Professor Enilson (Cidadania), disse ao O POVO que continuará apoiando o governador Elmano de Freitas (PT).

Na segunda-feira, 9, Alexandre publicou vídeo ao lado do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) e de Ciro, anunciando que ele e o Cidadania estão “muito empolgados com o novo projeto no Ceará”.

“Ciro, conte conosco. Com nossa ajuda para esse plano de governo, os pensamentos que você precisa o Ceará engatar a segunda marcha. O Ceará está travado”, afirmou o dirigente.

O tucano agradeceu ao aliado, lembrando já ter integrado a sigla anteriormente — o ex-ministro foi filiado ao PPS, partido que foi extinto e deu origem ao atual Cidadania. “Eu, especialmente, comemoro é a possiblidade da sua cabeça, da sua inteligência, do seu talento", disse Ciro.

Porém, o único vereador do Cidadania em Fortaleza sinalizou que tomará posição divergente. Professor Enilson é vice-líder do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Ele afirmou ao O POVO que permanecerá na base do prefeito e seguirá alinhado a Camilo Santana (PT), apoiando a reeleição do governador Elmano de Freitas.

“Foi uma decisão pessoal e ele (Alexandre Pereira), como presidente do partido, acaba, claro, refletindo ao partido a sua decisão. Mas já foi conversado com ele, nós permanecemos na base do prefeito Evandro Leitão, seguindo a orientação do prefeito, onde estaremos junto com Camilo Santana, coordenando todo o trabalho para a reeleição de Elmano, e eu continuo fazendo esse trabalho, junto com o Bruno Mesquita na liderança do governo”, disse.

Alexandre Pereira confirmou à reportagem que o apoio a Ciro foi uma decisão da executiva estadual do partido, mas que houve liberação para o vereador, “já que ele apoiou o prefeito na eleição de 2024, também alinhado com Executiva Municipal na época”, informou.