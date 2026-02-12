Flávio é adversário mais forte, mas 55% creem que Lula vence membro do clã Bolsonaro

Foto: Ricardo Stuckert / PR ￼PRESIDENTE Lula enfrenta desgaste de imagem, mas lidera pesquisas

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mediu a força que a oposição terá contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa eleitoral. Apesar de Flávio Bolsonaro (PL) ser o adversário que melhor pontua contra o atual presidente, 55% dos entrevistados acreditam que o petista vencerá a eleição se o adversário for um integrante da família Bolsonaro. Apenas 35% acreditam que a oposição sairá ganhadora nesse cenário.

Se a oposição se unir em torno de outro nome que não da família Bolsonaro, o porcentual dos que acreditam em uma vitória da direita sobe para 40%. O dos que creem na vitória de Lula cai para 49%.

O presidente lidera os cenários de primeiro turno, com índices entre 35% e 39%. Flávio, em segundo lugar, varia de 29% a 33%.

Nas simulações de segundo turno, a menor diferença é contra Flávio Bolsonaro (PL): 43% a 38%.

Os eleitores também foram questionados sobre o que dá mais medo a eles no momento: ter mais quatro anos de governo Lula ou a volta de Bolsonaro ao poder.

O receio de que o ex-presidente retorne ao poder (ainda que isso seja impossível no momento, já que ele está preso) prevalece, ainda que esteja em queda. São 44% os que têm medo da volta de Bolsonaro. Em janeiro, eram 46%. Os que têm receio de mais quatro anos de Lula são 41% (eram 40% no mês passado). Outros 7% disseram ter medo dos dois e 4% não souberam ou não quiseram responder.

A permanência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comando do País é mal vista por 57% dos eleitores, segundo a pesquisa. Outros 39% dizem acreditar que o presidente merece mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto.

De janeiro para fevereiro, a variação foi residual e na margem de erro. Antes, 56% diziam que ele não merecia mais quatro anos na Presidência e 40%, que ele merecia. A diferença subiu dois pontos percentuais nesse período.

De acordo com o levantamento, o presidente é rejeitado por 54% dos eleitores, um empate técnico com a de Flávio Bolsonaro (PL), que é de 55%. Ambos têm as maiores rejeições entre os pré-candidatos à Presidência da República.

A imagem negativa do atual presidente do País está estável desde dezembro de 2025. O auge da rejeição ao petista foi em maio do ano passado, com 57%. Em agosto, porém, recuou para 51%, e ao final do ano, subiu para os atuais 54%.

Já Flávio registrou sua maior rejeição em dezembro, com 60% afirmando que conhecem o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e não votariam nele. No mês seguinte, a imagem negativa do filho "zero um" de Bolsonaro foi para 55% e manteve-se na pesquisa atual.

Entre os governadores de centro-direita e direita, Ratinho Jr. (PSD) é o que possui a maior taxa de conhecimento e possibilidade de voto, com 23%. Os demais ultrapassam a taxa de 50% de desconhecimento e variam entre 10% e 14% de potencial de voto.

A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de fevereiro, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00249/2026.