Flávio é adversário mais forte, mas 55% creem que Lula vence membro do clã Bolsonaro
Flávio é adversário mais forte, mas 55% creem que Lula vence membro do clã Bolsonaro

Pesquisa Quaest mostra que maioria não quer que petista continue como presidente em 2027, mas ele vence todos os adversários na mesma pesquisa
￼PRESIDENTE Lula enfrenta desgaste de imagem, mas lidera pesquisas (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, mediu a força que a oposição terá contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa eleitoral. Apesar de Flávio Bolsonaro (PL) ser o adversário que melhor pontua contra o atual presidente, 55% dos entrevistados acreditam que o petista vencerá a eleição se o adversário for um integrante da família Bolsonaro. Apenas 35% acreditam que a oposição sairá ganhadora nesse cenário.

Se a oposição se unir em torno de outro nome que não da família Bolsonaro, o porcentual dos que acreditam em uma vitória da direita sobe para 40%. O dos que creem na vitória de Lula cai para 49%.

O presidente lidera os cenários de primeiro turno, com índices entre 35% e 39%. Flávio, em segundo lugar, varia de 29% a 33%.

Nas simulações de segundo turno, a menor diferença é contra Flávio Bolsonaro (PL): 43% a 38%.

Os eleitores também foram questionados sobre o que dá mais medo a eles no momento: ter mais quatro anos de governo Lula ou a volta de Bolsonaro ao poder.

O receio de que o ex-presidente retorne ao poder (ainda que isso seja impossível no momento, já que ele está preso) prevalece, ainda que esteja em queda. São 44% os que têm medo da volta de Bolsonaro. Em janeiro, eram 46%. Os que têm receio de mais quatro anos de Lula são 41% (eram 40% no mês passado). Outros 7% disseram ter medo dos dois e 4% não souberam ou não quiseram responder.

A permanência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comando do País é mal vista por 57% dos eleitores, segundo a pesquisa. Outros 39% dizem acreditar que o presidente merece mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto.

De janeiro para fevereiro, a variação foi residual e na margem de erro. Antes, 56% diziam que ele não merecia mais quatro anos na Presidência e 40%, que ele merecia. A diferença subiu dois pontos percentuais nesse período.

De acordo com o levantamento, o presidente é rejeitado por 54% dos eleitores, um empate técnico com a de Flávio Bolsonaro (PL), que é de 55%. Ambos têm as maiores rejeições entre os pré-candidatos à Presidência da República.

A imagem negativa do atual presidente do País está estável desde dezembro de 2025. O auge da rejeição ao petista foi em maio do ano passado, com 57%. Em agosto, porém, recuou para 51%, e ao final do ano, subiu para os atuais 54%.

Já Flávio registrou sua maior rejeição em dezembro, com 60% afirmando que conhecem o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro e não votariam nele. No mês seguinte, a imagem negativa do filho "zero um" de Bolsonaro foi para 55% e manteve-se na pesquisa atual. 

Entre os governadores de centro-direita e direita, Ratinho Jr. (PSD) é o que possui a maior taxa de conhecimento e possibilidade de voto, com 23%. Os demais ultrapassam a taxa de 50% de desconhecimento e variam entre 10% e 14% de potencial de voto.

A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de fevereiro, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00249/2026.

