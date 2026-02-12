Oposição trabalha contra fim da escala 6 x 1

Foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados

A proposta de emenda à Constituição que acaba com a jornada de trabalho de seis dias com um de descanso, a chamada escala 6x1, não está entre as prioridades da oposição. O grupo trabalha nos bastidores para que o Congresso Nacional não vote a matéria. Em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), os líderes da oposição, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), e do PL, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), pediram que a votação não ocorra em 2026.

Os deputados do PL tiveram reuniões com empresários para tomarem essa posição, mas há outro receio: que Lula receba os louros de uma pauta popular em ano eleitoral. A orientação é não apoiar a votação nos próximos meses.

"É um tema importante para a população, mas não precisamos aprovar da maneira que o governo Lula quer. Precisamos ouvir todos os que são atingidos por essa escala", opinou Cabo Gilberto Silva.

Os líderes defendem um texto que não comporte todas as vontades do governo Lula. O objetivo da Câmara, para eles, precisa ser um debate que abranja todos os setores envolvidos. "Estamos em um ano curto, com muitos feriados, Copa do Mundo e eleições. Votar ainda este ano é complicado", disse Sóstenes.

Mesmo assim, eles não descartam o projeto. Só não querem que Lula saia vencedor da votação e da eleição. "Sempre defendi a questão da escala, mas o texto que chegou à Comissão do Trabalho é impossível. O Brasil não sustenta uma escala 4x3", declarou Cabo Gilberto. (Colaborou Maria Luiza Santos, especial para O POVO)